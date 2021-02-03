Barajlar farkı kapattı

Türkiye’nin elektrik tüketimi, 2021 Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre binde 3 düzeyinde gerileyerek 26 milyar 892 milyon kilovatsaate indi. Ocak ayında barajlara gelen su miktarı da belli oldu.

“Ana havza” olarak nitelendirilen elektrik üreten barajlara bu yıl Ocak’ta, geçen yılın aynı ayına göre gelen su miktarı yüzde 8 geriledi ve 3 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Ocak 2020’de 3.3 milyar metreküp düzeyinde su gelmişti. Kar yağışı, barajlarda etkisini gösterdi.

En ucuz kaynak olan sudan elektrik üretimi, Ocak ayında azaldı. Suya dayalı üretimin toplam içindeki payı yüzde 15.8 oldu. Bu oran, daha önce yüzde 25-30 aralığında seyrediyordu. Eski TEDAŞ Genel Müdür vekili Osman Nuri Doğan’ın yaptığı çalışmaya göre, bu yıl Ocak ayında toplam elektrik üretiminde doğal gazın payı yüzde 30’lara çıktı. İthal kömürün payı yüzde 20 düzeyinde gerçekleşti. Yenilenebilir (rüzgar, güneş gibi) kaynakların payı yüzde 18.64 oldu. Linyitin payı da yüzde 12.59 oldu.

BOTAŞ’IN YÜZDE 1’LİK ARTIŞLARI

BOTAŞ, Ocak ve Şubat aylarında doğal gaza yüzde 1 oranında zam yaptı. BOTAŞ’ın, ikinci çeyrekte doğal gazda 170 dolardan 200 dolara çıkacak olan ithalat maliyetlerini de dikkate alarak bu yönde adım attığı, izleyen aylarda özellikle Mart’ta da bu oranda artışın gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Sektör kaynakları, 2020 yılının ilk yarısında salgınla birlikte petrol fiyatlarının düştüğünü, normalleşme adımları ile yükseldiğini belirterek, “Doğal gaz fiyatları, petrol ve türevlerine bağlı olarak üçer aylık dönemlerde yeniden hesaplanıyor. Petrol, fiyatlara 6 ve 9 aylık gecikmeyle yansıyor. Bu çerçevede petroldeki artış, 1 Nisan’da doğal gaz fiyatlarına yansıyacak ve fiyat yükselecek. Rusya fiyatı 200 dolara yaklaşacak” dedi.

ELEKTRİK KULİSLERİ

Elektrikte de hareketlilik var. Şehiriçi elektrik dağıtım şirketlerinin kardeş kuruluşları (görevli tedarik şirketleri) ve üretim şirketlerinin de Ankara’da enerji yönetimiyle görüştüğü ifade ediliyor. Ankara’da enerji kulislerinde, şirketlerin artan maliyetlerini gerekçe göstererek elektrikte tarifelerin gözden geçirilmesi talebinde bulundukları konuşuluyor. Elektriğe, 1 Ocak’ta yüzde 6-7 aralığında zam yapılmıştı.