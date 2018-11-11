Ernesto Valverde'nin çalıştırdığı Barcelona, Quique Setien yönetimindeki Real Betis'i ağırladı. Konuk ekip 20. dakikada 1-0 öne geçti. William Carvalho'nun asistini gole çeviren Junior Firpo skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

İlk golden yaklaşık 15 dakika sonra fark 2'ye çıktı! Eski bir Barcelonalı Cristian Tello'nun asistinde topla buluşan 37 yaşındaki Joaquin attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve Real Betis devre arasında soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Barcelona ikinci yarıya değişiklikle başladı. Katalan ekibinde Arthur kenara gelirken yerine Arturo Vidal dahil oldu.

Barcelona 67. dakikada penaltı kazandı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Messi hata yapmadı ve farkı 1'e indirdi.

Barcelona'nın sevinci uzun sürmedi. 71. dakikada yine Tello'nun asistinde Giovani Lo Celso farkı 2'e çıkaran golü kaydetti.

Mücadelede 79. dakika oynanırken Arturo Vidal, Munir El Haddadi'nin asistinde farkı 1'e indirdi. Bu golden 2 dakika sonra Ivan Rakitic, gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında gol perdesini açan Firpo bu kez asist yaptı ve Sergio Canales skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti.

Mücadelede son anlar oynanırken Lionel Messi bir gol daha atıp skoru 4-3'e getirse de kalan dakikalarda gol olmayınca Betis, sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Betis puanını 16'ya yükseltirken Barcelona 24 puanda kaldı. Katalan devi bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

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