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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'da futbolcu maaşlarının üst limiti değiştirildi - Futbol Haberleri

        Barcelona'da futbolcu maaşlarının üst limiti değiştirildi

        İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) ekonomik sorun yaşayan kulüplerin başında gelen Barcelona'da geçen sezon futbolcuların toplam maaşları için konulan 648 milyon 820 bin euro'luk üst limit, bu sezon 270 milyon 200 bin euro'ya kadar düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:53 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:53
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        Barça'da futbolcu maaşlarının üst limiti değiştirildi
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        İspanya'da 1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga, kulüplere getirdiği mali sınırlamalar kapsamında 2023-2024 sezonundaki futbolcu maaşlarıyla ilgili kulüplere getirdiği üst limitlerini açıkladı.

        Buna göre, Real Madrid listede ilk sırada olmaya devam ederken, eflatun beyazlıların geçen sezon 683 milyon 460 bin avro olan futbolculara ödenen toplam maaş limiti bu sezon 727 milyon 425 bin avroya kadar çıktı.

        Geçen sezon 648 milyon 820 bin avro futbolcu maaşları üst limiti olan Barcelona ise bu sezon bunu yaklaşık 379 milyon avro düşürmek zorunda kaldı. LaLiga, Barcelona'ya futbolcu maaşları için 270 milyon 200 bin avroluk üst limit verdi.

        Barcelona'nın yerine listede 2.'liğe çıkan Atletico Madrid'in üst limiti de 296 milyon 350 bin avrodan 315 milyon 820 bine avroya çıkarıldı.

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        Listede en alt sıradaki kulüp, futbolcuları için toplam maaş üst limiti 31 milyon 270 bin avrodan 9 milyon 980 bin avroya indirilen Alaves oldu.

        Listenin en üst ile en alt kulübü arasında bir kıyaslama yapıldığında, Real Madrid'in futbolcularına ödediği toplam maaşlarda Alaves'in yaklaşık 72 katı daha fazla bir üst limite sahip olduğu görüldü.

        Diğer yandan Barcelona'nın durumuna bakıldığında, Katalan kulübü geçtiğimiz yaz özellikle Sergio Busquets, Jordi Alba ve Ousmane Dembele gibi futbolcularla yollarını ayırarak futbolcu maaşlarında yaklaşık 161 milyon 700 bin avroluk bir tasarruf sağlamıştı.

        LaLiga'nın belirlediği üst limitin halen yaklaşık 134 milyon avro üzerinde futbolcu maaşı ödeyen Barcelona'nın ara transfer döneminde bazı futbolcuları satarak ve kulübe ek gelirler sağlayarak bunu karşılaması bekleniyor.

        LA LIGA BAŞKANI TEBAS: BARCELONA'NIN JOAO FELIX'E 400 BİN EURO MAAŞ ÖDEDİĞİ DOĞRU DEĞİL

        Barcelona'nın ekonomik durumunu düzeltmek için çaba gösterdiğini kaydeden LaLiga Başkanı Javier Tebas, Katalan kulübünün Atletico Madrid'den kiraladığı Portekizli futbolcu Joao Felix'e 400 bin avro ödediğinin "gerçek olmadığını" savundu.

        Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tebas, "Biri kulüplerin oyunculara ödediği miktar, diğeri de bizim koyduğumuz limit. Barcelona'nın Joao için 400 bin avro maaş ödediği doğru değil. Biz bu sözleşmeyi olması gerektiğinden daha fazla inceledik. Barcelona, ona tahminimizden daha düşük bir maaş ödüyor. Maaş limitinde hesaplanması gerekenlerle ilgili bizim söylediklerimiz onların söylediklerinden çok daha fazlası." ifadelerini kullandı.

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