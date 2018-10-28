Barcelona ile Real Madrid tarihlerinde 238. resmi maçlarına çıkıyor! Sadece İspanya'nın değil tüm dünyanın gözlerinin çevirdiği derbi 2007 yılından bu yana ilk kez Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'suz oynanıyor! Real Madrid formasıyla " El Clasico" maçlarında 18 gol atan Ronaldo, sezon başında İtalya'nın Juventus ekibine transfer olurken, Messi ise sakatlığı nedeniyle zorlu mücadelede takımdaki yerini alamıyor.

BARCELONA - REAL MADRID: 2 - 0 (Coutinho 11', Suarez 31')

2. yarı oynanıyor...



SAAT: 18:15

HAKEM: Sanchez Martinez

STAT: Camp Nou

YAYIN: BeIN SPORTS 2

BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Rafinha, Coutinho, Luis Suarez

TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde

REAL MADRID: Courtouis, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Bale, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Julen Lopetegui

GOLSÜZ SON MAÇ TAM 16 YIL ÖNCEYDİ!

Barcelona ile Real Madrid arasında golsüz biten son maç, 2002 yılında oynandı.

Bu zamana her iki takımın formasını giyen 30'dan fazla futbolcu var. Bu isimler arasında Luis Figo, Michael Laudrup, Luis Enrique ve Samuel Eto'o da bulunuyor.

"El Clasico"da en fazla formayı 43 maçla Real Madridli Manuel Sanchis giydi. Bu futbolcuyu 42'şer maçla Francisco Gento ve Xavi, 38'er maçla da Lionel Messi, Sergio Ramos ve Andres Iniesta izledi.

SON 10 MAÇTA DENGE VAR

İki takım arasında oynanan son 10 mücadelede iki takım da sahadan dörder kez galibiyetle ayrılırken, diğer iki karşılaşma ise 2-2 ve 1-1'lik skorlarla sona erdi.

Bu mücadelelerde hakem 6 kez kırmızı kartına başvurdu. Barcelona'dan Sergio Roberto, Real Madrid'den ise Dani Carvajal, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos (2) ve Isco kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

EN FARKLI KAZANAN REAL MADRID

Büyük rekabette, ligde oynanan maçlarda bu zamana kadar alınan en farklı galibiyetlerde öne çıkan takım Real Madrid oldu.

Başkent takımının 1935'te 8-2, 1949'da ise 6-1'lik galibiyetleri bulunuyor. Barcelona tarafından bakıldığında da 1950'de alınan 7-2'lik galibiyet ve 2010'da Nou Camp'ta kazanılan 5-0'lık maçlar, unutulmazlar arasında yer alıyor.

Tüm "El Clasico"lardaki en farklı galibiyeti de Real Madrid elde etti. Başkent temsilcisi, 1943 yılındaki Kral Kupası yarı finalinde ağırladığı Barcelona'yı 11-1 mağlup etti.

REKOR SAHİBİ MESSI YOK

Rekabette toplam 26 golü bulunan Barcelonalı Lionel Messi, bu alandaki rekoru elinde tutuyor. Arjantinli yıldız sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Arjantinli forvet oyuncusu ayrıca 18 golle de "ligde oynanan El Clasico'ların en skorer ismi" olma özelliğini taşıyor. Bu alanda Messi'yi 14 golle Real Madrid'in efsanesi Alfredo Di Stefano takip ediyor.

Üst üste maçlarda gol atma serisinde ise Ronaldo önde. Barcelona'ya karşı art arda 6 maçta gol atma başarısını gösteren Portekizli yıldız, toplam 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

DERBİNİN TARİHİ

İki takım, 116 yıllık tarihi olan rekabette ilk kez 1902 yılında, dönemin Taç Kupası'nda karşılaştı. Başkent Madrid'deki Castellana Hipodromu'ndaki sahada 2 bin taraftarın önünde oynanan mücadeleyi 3-1 Barcelona kazandı.

Takımlar arasındaki ilk resmi maç, 1916'da İspanya Kral Kupası'nda oynandı. Barcelona, sahasındaki karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. 17 Şubat 1929 tarihinde oynanan ilk lig maçında ise Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

La Liga'nın 10. haftasındaki karşılaşma öncesi 18 puanla zirvede yer alan Barcelona, 1916'dan bu yana oynanan 237 resmi karşılaşmanın (lig, Avrupa kupaları, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, İspanya Lig Kupası) 92'sini kazandı. Ligde bu sezon 14 puanı olan başkent temsilcisinin 95 kez sahadan galibiyetle ayrıldığı rekabette 50 maç beraberlikle sonuçlandı.

"Beyaz Şimşekler" lakaplı Real Madrid, 401 gol kaydetti. Katalan temsilcisi ise rakip fileleri 386 kez havalandırdı.

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