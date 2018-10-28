LaLiga'da büyük heyecan var. İspanyol futbolunun iki dev kulübü Barcelona ile Real Madrid 28 Ekim Pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Dünyanın gözü o derbide olacak. Peki Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? El clasico maçı bu akşam mı?

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Herkesin merakla beklediği 272. El Clasico mücadelesine Nou Camp ev sahipliği yapacak. Bu müthiş karşılaşma 18.15'te beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Sevilla'yı geçtiğimiz hafta sonu evinde yenerek liderlik koltuğunu yeniden gele geçiren Barcelona, ezeli rakibinin 4 puan önünde olmanın rahatlığıyla mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i de net bir skorla geçen bordo mavililer'de moraller iyice yükselmiş durumda.

Barça'da sakatlığı süren Lionel Messi forma giyemeyecek. Teknik direktör Valverde'nin Inter maçında olduğu gibi Arjantinli yıldızın yerine Rafinha'yı sahaya sürmesi, forma giçin diğer aday Ousmane Dembele'yi ise hamle oyuncusu olarak kenarda tutması bekleniyor.

Real Madrid'i sahasında son olarak 22Mart 2015'te 2-1 mağlup eden Barcelona'da bu karşılaşmada galibiyet golünü atan Luis Suarez, Messi'nin yokluğunda hücumdaki en büyük güvence olacak.

Konuk ekip Real Madrid ise bu kritik karşılaşmaya önemli sıkıntılar ile çıkıyor. Bernabeu'daki Levante yenilgisinin ardından Viktoria Plzen karşısında alınan Şampiyonlar Ligi zaferi kimseyi memnun etmedi. Çek temsilcisi karşısında oynanan silik futbol ve özellikle savunmada verilen açıklar dev mücadele öncesi endişeleri arttıyor.

Gönderilmesi gündemde olan teknik direktör Julen Kopetegui'nin kaderi de bir anlamda el clasıco'ya bağlı. Haziran ayında takımın başına geçen Lopetegui'nin Real macerası alınan bir mağlubiyet halinde son bulabilir.

Viktoria Plzen karşısında sakatlanan Marcelo'dan gelen haberler Los Galacticos cephesini biraz rahatlatmış durumda. Brezilyalı yıldızın, Barça önünde takımındaki yerini alabileceği belirtiliyor.

Orta sahayı Casemiro - Luka Modric - Toni Kroos üçlüsünden kurması beklenen Lopetegui'nin ileri uçta da Benzema ile Bale'in yanında Isco ya da Asensio'dan birine yer verebileceği ifade ediliyor. Lige ortak olmak için kazanmaktan başka çaresi bulunmayan eflatun beyazlılar, kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.

LaLiga'da son 4 sezonun 3'ünde şampiyon olan Barcelona rakibine karşı çıktığı 10 maçın 5'ini kazandı, 2'sinde ise 1 puana razı oldu. Bu periyotta Real'in sadece 3 galibiyeti bulunuyor.

Pazar akşamki mücadele bir özelliğiyle dikkat çekiyor. 2007 aralık ayından bu yana ilk defa hem Messi hem Cristiano Ronaldo'nun sahada olmayacağı bir El Clasico randevusuna futbolseverler tanıklık edecek. 11 yıl önce Nou Camp'ta oynanan bu karşılaşmayı Real Madrid, Baptista'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Dünyanın dört bir tarafından futbolseverlerin ekrana kilitleneceği ve yüzden fazla ülkede naklen yayınlacak bu dev karşılaşmada 90 bin kapasiteli Nou Camp yine kapalı gişe olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ