Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'nın bugün saat 13.30'da sahasında Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın VAR hakemi Barış Şimşek oldu. Ali Şansalan da Şimşek'in yanında AVAR görevinde bulunacak.



Söz konusu mücadelenin VAR'ı Barış Şimşek, dün akşam Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de AVAR olarak hizmet vermişti. 42 yaşındaki hakem, böylelikle 24 saat geçmeden tekrar Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR odasına girecek.



Barış Şimşek, Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşmasıyla 16. kez VAR hakemi olarak görev alacak. Şimşek, 3 defa da Video Yardımcı Hakem Asistanı olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ