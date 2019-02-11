Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupası son çeyrek final maçlarından itibaren uygulanan VAR'ın Koordinatörlüğüne getirilen süper lig ve eski FIFA hakemi Barış Şimşek görevi devraldı. Uzun yıllar Türkiye liglerinde düdük çalan, 2006 yılından itibaren Süper Lig kadrosuna giren, 426 maça çıkan ve derbilerde görev alan Şimşek, bu sezon sakatlığı nedeniyle müsabaka yönetememiş, ancak ilk günden itibaren VAR hakemi olarak ön plana çıkmıştı.
Hafta sonunda hakemliği bıraktığı ve VAR Koordinatörlüğü ile Hakem İşleri Müdürlüğü'ne atandığı açıklanan 33 yaşındaki Barış Şimşek, Süper Lig kadrosundaki en deneyimli VAR hakemi unvanını da elinde bulunduruyordu.
Şimşek bu sezon ligde ve kupada 34 kez VAR, 7 kez de AVAR olarak atanmıştı. Yeni görevi öncesi son defa bu hafta oynanan Kayserispor- Fenerbahçe maçının VAR hakemi olmuştu.
"ZOR BİR İŞE SOYUNDUM"
Video Asistan Hakemliği uygulamasına karşın, hakem hatalarının sürmesi ve kulüplerin büyük bölümünün tepki göstermesi üzerine yaklaşık 2 yıldır VAR'dan sorumlu MHK üyesi görevini üstlenen Murat Ilgaz, bu sorumluluğundan ayrılmıştı. Ilgaz'ın yerine getirilen Şimşek, bundan sonra tüm enerjisini ve mesaisini hakemlik için harcayacağını ifade ederken, yakınlarına da, "Zor bir işe soyundum. MHK Başkanımız Yusuf Namoğlu ve tüm hakem arkadaşlarımın desteği ile Video Asistan Hakemliği'ni hedeflenen noktaya getireceğimize inanıyorum. Sistem adaleti sağlamak için varsa, bunu birlikte sağlayacağız" şeklinde konuştuğu öğrenildi.
Dün Riva tesislerinde iş başı yapan ve ekibiyle uzun bir toplantı yapan Şimşek'in, Hakem İşleri Müdürlüğü görevi ile yoğun bir çalışma temposu içine girdiği bildirildi.
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