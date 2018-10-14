Baruthane arazisi
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Baruthane arazisinde Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı

Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan İstanbul Bakırköy Ataköy’de 564 ada 160 parselde bulunan tarihi Baruthane arazisinde Millet Bahçesi yapımı çalışmaları başladı. Ataköy sahilindeki tek yeşil alan olan, Padişahların kahve içtiği tarihi Baruthane Kulesi’nin de içinde bulunduğu 60 dönümlük arazi üzerindeki gayrimenkul projesini iptal eden TOKİ, Baruthane arazisini, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak ilan etti.

14.10.2018 - 11:00 | Güncelleme:  

Bakırköy Ataköy'de Baruthane olarak bilinen tarihi alan için 1991 yılında verildi. Ticaret ve konut olarak o tarihte alınan imar izniyle mevcut yapılaşmalar gerçekleştirildi. Tarihi Baruthane binalarının da bulunduğu alan, 2010 yılında imar izniyle ihale edildi.

Tarihi arazi üzerindeki inşaat planı iptal eden TOKİ, araziyi Millet Bahçesi yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 25 yıllığına kiraladı. TOKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle Millet Bahçesi olarak yapılması kararlaştırılan araziye ilişkin çalışmalar başladı.

KÜLTÜREL VARLIKLAR ASLINA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLECEK

Eski İstanbul’un en bilinen ve en gözde plajının da yer aldığı arazi üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Arazi üzerinde bulunan kültürel varlıklar da aslına uygun olarak restore edilecek. Geriye kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek.


Proje alanında ayrıca, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak restoran, kafeterya ve sosyal tesisler de yapılacak.  Ayrıca, Millet Bahçesi dışındaki yaklaşık 3 kilometrelik sahil de vatandaşların yürüyüş yapacağı bir alan olacak. 

 

60 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN

İstanbul Ataköy Millet Bahçesi projesinin tamamlanmasıyla İstanbullular 60 bin metrekarelik bir alanda yeşille buluşacak. 
Baruthane Millet Bahçesi projesiyle günümüze ulaşan ender Osmanlı Baruthane yapılarından birisi olan ve 1. Derece koruma grubunda bulunan Baruthane binaları ayakta kalan çevre duvarlarıyla günümüze ulaşan ancak atıl halde bulunan alanlar da İstanbul halkının yeşil alan ihtiyacına hizmet edecek.  Park alanı, kullanıcılara dinlenme, manzara izleme ve gezinti imkânlarını sağlama olanağı verecek.

Proje ile yayaların rahat ulaşımı sağlanacak. Manzara noktası, tescilli Baruthane binaları, çevre duvarları ve Hünkâr Köşkü ile birlikte parkın akılda kalıcılığı ve İstanbul’un korunan yeşil alanlarından biri olması sağlanacak.  Projenin tamamlanmasıyla değişik yaşlarda ve sosyal yapıda kullanıcıların bir araya gelebildiği, kaynaşmaya imkân veren ve iletişim kurmayı kolaylaştıran yaşam alanı oluşacak.

 



Projede kapsamında; 560 metrekare meydan alanı,  3 bin 449 metrekarelik yürüme yolları ve parkın üst kısmında vatandaşların spor faaliyetlerini gerçekleştirebileceği iki metre genişliğinde bin 376 metrekarelik koşu yolu olacak.  Ayrıca, 3-6 yaş grubu için 335 metrekare, 6-15 yaş grubu için 335 metrekarelik iki adet çocuk oyun parkı, toplam 175 metrekarelik üç adet fitness alanı yapılacak.

ÜÇ ADET KAFETERYA YAPILACAK

Vatandaşların park içerisinde dinlenirken yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını sağlayabileceği üç adet kafeterya yapılacak. Ayrıca vatandaşların parka kolay ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için 80 ve 94 araçlık iki adet otopark yapılacak.  Proje alanında vatandaşlar için mescit, kaykay pisti ve sosyal donatılar da  yapılacak.  Proje kapsamında vatandaşların denizle buluşabileceği 5 bin 313 metrekarelik kumsalda yapılacak.

 

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