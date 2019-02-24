Lider Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen mücadelede Bursaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma, dün maçın durdurulduğu anda olduğu gibi Medipol Başakşehirli oyuncuların taç atışıyla sürdü.

BAŞAKŞEHİR: 2 - BURSASPOR: 0 (17' Mossoro, 40' Visca)

(Maçta ilk yarı oynanıyor...)



SAAT: 19:00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: beIN SPORTS 2

STAT: Başakşehir Fatih Terim

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

YEDEKLER: Volkan, Uğur, Serdar, Elia, Soner, Jojic, Gökhan, Adebayor, Napoleoni, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BURSASPOR: Muhammed, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut, Badji, Aytaç, Lima, Shehu, Latovlevici, Sakho

YEDEKLER: Ataberk, Vergini, Furkan Emre, Onur, Burak, Saivet, Furkan, Yusuf, Ramazan, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

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ÖZKAHYA SAHAYI İKİ KEZ KONTROL ETTİ

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda maç saatine kadar kar temizleme çalışmaları devam etti.

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya, saat 17.00'de ve 17.45'te iki kez sahaya çıkarak zemini kontrol etti.

Özkahya, ısınma hareketleri sırasında saha kenarına gelerek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, Riva'daki VAR merkezi ile iletişime geçilerek kontrol edilmesini de istedi.

LİGDEKİ 24. RANDEVU!

Başakşehir ile Bursaspor, ligde 24. kez karşı karşıya geliyor. Bu mücadelelerin 9'unda gülen taraf İstanbul ekibi olurken, 7 maçta da kazanan Bursa temsilcisi oldu. 7 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertli takımın attığı 27 gole Bursa temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

Medipol Başakşehir, rakibiyle oynadığı son 5 maçta boyun eğmedi. Tek beraberliğini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 ile alan Abdullah Avcı'nın takımı, diğer 4 müsabakayı kazanmasını bildi. Başakşehir, söz konusu maçlarda rakip ağlara 8 gol atarken, kalesinde gol görmedi. Ayrıca turuncu-lacivertliler, Bursaspor'u ağırladığı 11 lig maçının 6'sında sahadan galibiyetle ayrıldı.

BURSASPOR 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Devre arası transfer döneminde, transfer tahtasını açamadığı için takviye yapamayan Bursaspor, ligde kötü günler geçiriyor. Üst üste gelen Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mağlubiyetlerinin ardından olağanüstü kongre kararı alınan yeşil-beyazlılar, ligdeki son galibiyetini 2 Aralık 2018'de, BB Erzurumspor karşısında almıştı. Sonrasında oynadığı 8 maçta 3 puana ulaşamayan Bursaspor, bu karşılaşmaların üçünde sahadan mağlubiyetle ayrılırken 5'inde ise rakipleriyle berabere kaldı.

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 24, 2019

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI