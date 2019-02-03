Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakada 32. dakikada Alexandru Epureanu'nun golüyle 1- 0 öne geçen Medipol Başakşehir, 40. dakikada Robinho'nun attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının uzatma bölümünde Demba ile farkı 3'e çıkaran Medipol Başakşehir müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
En yakın takipçileri Galatasaray ve Evkur Yeni Malatyaspor'un puan kaybı yaşadığı haftada puanını 44'e çıkaran Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın 8 puan önünde ilk sıradaki yerini korudu.
EN FAZLA 2. FARK
1994-1995'ten itibaren tekrar 18 takımla oynanan Süper Lig'de 20. haftalar itibarıyla en fazla puan farkını 1999-2000 sezonunda Galatasaray yapmıştı. Sarı-kırmızılı takım o sezon 20. haftasını 51 puanla Beşiktaş'ın 11 puan önünde tamamlarken, sezon sonunda 4 puan farkla şampiyonluğa ulaşmıştı. 2002-2003'te ise 20. haftada Gençlerbirliği'nin 7 puan önünde ilk sırada kendisine yer bulan Beşiktaş, sezonu Galatasaray'ın 8 puan önünde şampiyon olarak tamamlamıştı.
SERİ DEVAM EDİYOR
Akhisarspor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Medipol Başakşehir, ikinci devrede çıktığı 3 müsabakayı da kayıpsız geçti.
EPUREANU 2. GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon ligde Beşiktaş'a karşı 1 golü bulunan Alexandru Epureanu, bu sezon 2. golünü Akhisarspor'a attı. Epureanu Türkiye kariyerindeki ilk golünü de 5 Ekim 2014'te Akhisarspor'a karşı kaydetmişti.
ROBİNHO'DAN İLK GOL
Akhisarspor karşısında takımının 2. golünü kaydeden Robinho, Medipol Başakşehir formasıyla ilk golüne imza attı. Yıldız oyuncu sezonun ilk devresinde Demir Grup Sivasspor'da 8 gol atmıştı.
BA GOLLE DÖNDÜ
Türkiye kariyerinde Beşiktaş’tan sonra geçen sezon Göztepe mücadele eden Senegalli golcü oyuncu Demba Ba, Akhisarspor karşısında Arda Turan'ın yerine oyuna girerek ilk kez Medipol Başakşehir forması giydi. Demba Ba, Türkiye’de en son 19 Mayıs 2018’de Göztepe formasıyla Galatasaray’a karşı oynamıştı. Uzatma bölümünde takımının 3. golüne imza atan Senegalli futbolcu ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu Süper Lig'de son golünü 12 Mayıs 2018'de Atiker Konyaspor'a atmıştı.
ARDA VE EMRE'YE TEPKİ
Akhisarsporlu taraftarlar, müsabaka boyunca top Medipol Başakşehirli Arda Turan’a geldiğinde yıldız oyuncuyu protesto etti. Taraftarlar, karşılaşmanın başında bir pozisyonda hakem Hüseyin Göçek’e itirazda bulunmasının ardından Emre Belözoğlu’na tepki göstermeye başladı. Akhisarsporlu taraftalar maçın hakemi Hüseyin Göçek ve Akhisar Belediyespor yönetimi aleyhine de tezahüratlar yaptı.
LOPES VE ROTMAN CEZALI
Ligde Göztepe, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü gibi ikinci devre puanı bulunmayan Akhisarspor, 20. haftayı 17 puanla son sırada geçti. Akhisarspor'da bu sezon 4. sarı kartlarını gören Miguel Lopes ile Rajko Rotman cezalı duruma düştü. İki oyuncu da ligde 11 Şubat Pazartesi günü deplasmandaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Müsabakanın 42. dakikasında Arta Turan'a yapılan faul sonrasında hakem ilk önce Akhisarsporlu Avdija Vrsajevic'e sarı kart gösterdi. Ancak oyun tekrar başlamadan Vrsajevic'i yanına çağıran Hüseyin Göçek, sarı kartını iptal ederek Rajko Rotman'ı sarı kartla cezalandırdı.
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