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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Basketbolda Türk takımlarından 5'te 2! - Basketbol Haberleri

        Basketbolda Türk takımlarından 5'te 2!

        Basketbolda Türk takımları Avrupa mesaisinde bugün BKT EuroCup ve FIBA Europe Cup olmak üzere toplamda 5 maça çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 01:08 Güncelleme: 14.11.2024 - 01:08
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        Basketbolda Türk takımlarından 5'te 2!
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        BKT EuroCup’ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji deplasmanda kazanırken, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom mağlup oldu. FIBA Europe Cup’taki temsilcilerimizden Tofaş deplasmanda galip gelirken, Bursaspor evinde yenildi.

        Alınan sonuçlar şu şekilde:

        BKT EUROCUP

        Beşiktaş Fibabanka - Dreamland Gran Canaria: 74-76

        Ratiopharm Ulm - Bahçeşehir Koleji: 72-80

        Umar Reyer Venice - Türk Telekom: 75-67

        FIBA EUROPE CUP

        Bursaspor - Patrioti Levice: 97-101

        Basketbol Lowen Braunschweig - Tofaş: 92-97

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