Toyota ve araç batarya sistemleri geliştiricisi CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited),bataryaların tedariki ve geliştirilmesini içeren bir anlaşmaya imza attılar.

Yapılan açıklamaya göre, iki şirket yeni teknoloji gelişimi, ürün kalite geliştirmesi, bataryaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapacak.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla Toyota ve CATL, batarya tedarikinin stabil olmasının kritik olduğu ve mevcut batarya teknolojisinin geliştirilmesi gerektiği konusunda da anlaştılar.

ALMANYA'DA FABRİKA KURUYOR

Bu kapsamda, CATL batarya geliştirmesini ve tedarik kapasitesini, Toyota’nın elektrikli araç ve batarya gelişim teknolojisiyle kombine edecek.

CATL, başta Alman otomotiv üreticileri olmak üzere Avrupalı üreticilere batarya satmak hedefiyle, Almanya'nın doğusundaki Erfurt kentine 270 milyon dolarlık pil fabrikası kurarak ses getirmişti.