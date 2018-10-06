Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 8 askerimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Askerlerin cenaze törenini televizyondan izleyen 3 yaşındaki minik Eslem gözyaşlarına boğuldu. O anları annesi kamera ile kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kez izlendi.

Minik Eslem'in Osmaniye'de yaşadığı, evin en büyük çocuğu ve bir de erkek kardeşi olduğu öğrenildi. Küçük kızın annesi videoyu çekerken çok duygulandığını dile getirerek "Kızım çok duygusal özellikle bu tarz hassas konularda bizi şaşırtacak tepkiler verebiliyor. Videoyu çekerken onu sakinleştirmeye çalıştım. Annesi olmaktan çok guru duydum. Ayrıca şu an eşim işsiz ve ben yöresel ürünler satarak evimi geçindirmeye çalışıyorum. Minik kızım bunun da farkına vararak "Babasının neden evde olduğunu, babamı işten mi çıkarmışlar anne?" gibi sorular sorarak bizi zor durumda bırakabiliyor" diyerek ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ