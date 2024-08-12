'Batman' için 4.9 milyon Euro'luk otomobil geliştirdi

İtalyan tasarım firması Pininfarina, 1874 beygirlik tamamen elektrikli modeline dayanan Batman temalı özel bir otomobili piyasaya sürdü.

Batman film serisinden esinlenen ve Warner Bros ile iş birliği içinde üretilen 4.9 milyon Euro'luk özel otomobil, Automobili Pininfarina B95 Gotham olarak adlandırılıyor.

Otomobilin rengi, döşemesi ve tasarım detayları ise, DC Comics'in süper kahramanı Bruce Wayne'in kurgusal karakterinden esinlendi.

Pininfarina Battista temeline dayanan B95, 2023 Monterey Otomobil Haftası'nda geleneksel bir ön cam yerine elektronik olarak ayarlanabilir aero ekranlara, dört motorlu elektrikli güç aktarma organına ve 1874 bg toplam güç çıkışına sahip üstü açık bir 'barchetta' olarak tanıtıldı.

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2 SANİYEDE 100 KM/S HIZA ÇIKIYOR

0-100 km/s hızlanması 2 saniyeden az olan otomobil, 350 kms hıza çıkabiliyor. Aracın alt gövdesinde her bir tekerlek için bir tane olmak üzere dört elektrik motoruna güç veren 120 kWh'lik bir batarya takımı bulunuyor.

Gotham edisyonu, B95'in on araçlık üretim serisinden biri olacak. İkinci Batman temalı araç olan B95 Dark Knight da dahil olmak üzere on aracın tamamı müşteriler tarafından rezerve edilmiş durumda.