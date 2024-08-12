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        Haberler Ekonomi Otomobil 'Batman' için 4.9 milyon Euro'luk otomobil geliştirdi - Otomobil Haberleri

        'Batman' için 4.9 milyon Euro'luk otomobil geliştirdi

        Pininfarina ve Warner Bros, Batman temalı bir otomobil geliştirdi. Automobili Pininfarina B95 Gotham olarak adlandırılan otomobil, 1874 beygir toplam güç çıkışına sahip üstü açık bir 'barchetta' olarak tanıtıldı. 0-100 km/s hızlanması 2 saniyeden az olan otomobil, 350 kms hıza çıkabiliyor. 4.9 milyon Euro'luk özel otomobil bir 'Wayne Enterprises' projesi olarak etiketlenirken, otomobilin gelecekteki Batman filmlerinde yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 08:16 Güncelleme: 12.08.2024 - 08:16
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        İtalyanlardan 'Batman' için özel otomobil
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        İtalyan tasarım firması Pininfarina, 1874 beygirlik tamamen elektrikli modeline dayanan Batman temalı özel bir otomobili piyasaya sürdü.

        Batman film serisinden esinlenen ve Warner Bros ile iş birliği içinde üretilen 4.9 milyon Euro'luk özel otomobil, Automobili Pininfarina B95 Gotham olarak adlandırılıyor.

        Otomobilin rengi, döşemesi ve tasarım detayları ise, DC Comics'in süper kahramanı Bruce Wayne'in kurgusal karakterinden esinlendi.

        Pininfarina Battista temeline dayanan B95, 2023 Monterey Otomobil Haftası'nda geleneksel bir ön cam yerine elektronik olarak ayarlanabilir aero ekranlara, dört motorlu elektrikli güç aktarma organına ve 1874 bg toplam güç çıkışına sahip üstü açık bir 'barchetta' olarak tanıtıldı.

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        2 SANİYEDE 100 KM/S HIZA ÇIKIYOR

        0-100 km/s hızlanması 2 saniyeden az olan otomobil, 350 kms hıza çıkabiliyor. Aracın alt gövdesinde her bir tekerlek için bir tane olmak üzere dört elektrik motoruna güç veren 120 kWh'lik bir batarya takımı bulunuyor.

        Gotham edisyonu, B95'in on araçlık üretim serisinden biri olacak. İkinci Batman temalı araç olan B95 Dark Knight da dahil olmak üzere on aracın tamamı müşteriler tarafından rezerve edilmiş durumda.

        Milyarder bir suç savaşçısı düşünülerek tasarlanmış Battista, parlak siyah boya ve parlak ve mat siyah karışımı jantlar, kapitone kahverengi deri döşeme ve Bruce Wayne'in uşağı rolünü oynayan bir aktör tarafından kaydedilen uydu navigasyonu için bir 'Alfred' sesi içeriyor.

        BEYAZ PERDEDE YER ALABİLİR

        Öte yandan, geliştirilen otomobil bir 'Wayne Enterprises' projesi olarak etiketlenirken, bu araçlardan herhangi birinin gelecekteki Batman filmlerinde yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

        Fakat, B95 Gotham, Christopher Nolan'ın Dark Knight üçlemesinde Bruce Wayne'in araçlarının ve aletlerinin yer aldığı sahnelerin geçtiği Los Angeles'taki Lightbox stüdyosunda fotoğraflandı. Çekimlerde, Dark Knight üçlemesinde kullanılan 'Batmobile' de hazır bulundu.

        Araç hakkında bilgi veren Automobili CEO'su Paolo Dellacha, "Bu proje Warner Brothers'ın bize yaklaşmasıyla başladı. Bruce Wayne, güzellik ve lüksle ilgilenen bir karakter. Başlangıçta tek bir otomobildi, sonra daha fazlası oldu. Bruce Wayne'in müşterilerimizden biri olduğunu hayal etmeye çalıştık, bunun bizim için oldukça ilham verici oldu" dedi.

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