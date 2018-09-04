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Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için harekete geçiliyor

Bayburt'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı, ancak yapılan incelemede kehribar olduğu tespit edilen taş için harekete geçiliyor. Köyde önemli bir kehribar taşı rezervi tespit edilmesine öncülük eden müteahhit Ünal Heytam Haşlak, maden ocağı açılması için çalışma başlattı

04.09.2018 - 11:58 | Güncelleme: İHA

Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taş için araştırma başlatan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, aldığı taş örneklerini, 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderdi.

İHA'da yer alan habere göre; yapılan analizlerde taşların ağaçların korunma mekanizmaları arasında yer alan reçinelerin fosilleşmiş hali olan kehribar olduğu belirlendi. Yıllardır kömür diye toplayıp yaktıkları taşın değerli olduğunu öğrenen köylüler, harekete geçti, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) başvurdu.

 

Köyde yapılan incelemede kehribar olduğu belirlenen ekonomik değere sahip yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Kendi arazisinde çıkan kehribar için ruhsat alan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, maden ocağı açılması için çalışma başlattı. Köyde işlenerek tespih ve kolye yapılan taşlar açılacak maden ocağı ile ekonomiye kazandırılacak.

'EKONOMİYE KATKISI OLACAK'

Yıllardır kömür olarak yaktıkları taşın doğal kehribar olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçtiğini anlatan Ünal Heytam Haşlak, "Taşların kömür olduğunu biliyorduk. Siyahları ben de kömüre benzettim, ama renkli olanları görünce 'bunlarda bir şey var' dedim. 9 Eylül Üniversitesi´nde yaptırdığımız analizde, taşların doğal kehribar olduğunu öğrendik. Biz de şaşırdık. Yaptığımız araştırmada ülkemizde taşların değerli olduğunu öğrendik. Bir maden ocağı açarak taşları çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomisine de katkısı olacak. Hakikaten de görünümü harika bir taş. Kehribarı değerlendireceğiz ve işleme merkezi kurup ülkemiz ekonomisine destek olacağız" dedi.

'SOBADA ÇOK DA İYİ YANIYORDU'

Köylülerden İlham Güzel de, "Doğma büyüme buradayız. Babam dağda dolanırken bu taşı bulmuştu. Biz bir iki ton çıkararak kış boyu bunu yakıyorduk. Çok da iyi yanıyordu. Kışı bunlarla ısınarak geçiriyorduk" diye konuştu.

Cevdet Kaymak ise, "Böyle değerli bir taş olduğunu bilmiyorduk. Dağdan toplar, sobada yakardık. Taşların değerli olduğunu öğrenince köyümüzle gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Aydıncık Köyü Muhtarı Osman Bayrak da taşların değerli çıkmasından dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Ünal arkadaşımız yıllardır uğraşıyordu. Kendisini tebrik ediyoruz. Biz taşların değerli olduğunu anlamıyorduk. Herkes topluyor, sobada yakıyorduk" diyerek köylerinde maden işletmesi açılmasını istediklerini söyledi.

KEHRİBAR NEDİR?

Kehribar bir taş olarak anılır ve ağaçların korunma mekanizmaları arasında yer alan reçinelerin fosilleşmiş halidir. Yapılan incelemeler neticesinde kehribarın içerisinde fosilleşmiş canlılara da rastlanmıştır. Şifalı taş olarak kabul edilen kehribarın bileşiğinde, oksijen, hidrojen, karbon ve de süksinik asit bulunmaktadır. Kehribar yapı itibariyle incelendiğinde, bu taşın aşırı derecede saydam olması dikkat çeken ilk özelliktir. Sahip olduğu ultra yumuşaklık ve hafiflik, kehribarın özelliklerinden bazılarıdır. Kehribarlar, oluşum itibariyle iki renkte bulunmaktadır. Bunlardan ilki sarı renktir. Fakat bu sarı tam renginde değil, kırmızımsı sarı şeklinde kendini gösterir. Diğer kehribar rengi ise, donuk sarı renge sahip kehribardır. Bu tür kehribarın diğer bir adı ise eskitilmiş kehribardır.

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 31 dakika önce
    çok faydalı bir taş. oglumun diş çıkarma dönemi için kullandım öok da memnun kaldım. umarım ülke ekonomimize büyük bir katkısı olur
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