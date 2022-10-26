Baykar, ihracatta hedef büyüttü 0:00 / 0:00

AA

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Baykar arasında "Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı İşbirliği Protokolü" imzalandı. İmza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

SSB Başkanı Demir, törende yaptığı konuşmada, Baykar'ın, TB2 yapılırken, prototipten olgunlaşmaya geçerken, hep bir gözü sonraki adımda olan bir yapı olarak yola devam ettiğini belirterek, "TB2 uçarken, AKINCI zihinlerde vardı. AKINCI uçmaya yakınken, KIZILELMA zihinlerde vardı, o düşünülüyordu. KIZILELMA'nın çeşitli versiyonları da belki dünyayı ve bizi şaşırtacak şekilde ortaya çıkacak. Zihinlerde 'KIZILELMA'dan sonra ne var?' sorusunun da cevaplarının hazırlanıyor olması gerekiyor. İlerlemenin, hep önde kalmanın gereği bu. Bu teknoloji yolculuğunda hep beraber kol kola yürüyeceğiz. Bu yolculuk ülkemiz için kutsal bir yolculuk." ifadelerini kullandı.

"İHRACAT TARAFINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Baykar'ın son 20 yıldır insansız hava aracı teknolojisinde çok yoğun AR-GE faaliyeti yürüttüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Baykar, kurulduğu tarihten bu yana insansız hava araçları teknolojisinde bugüne kadar elde ettiği gelirlerin yüzde 75'ni ihracattan sağladı. Özellikle 2022 yılında sahip olduğu gelirlerin yüzde 98'ni yine ihracattan sağladı. Bu teknoloji ülkemizin güvenliğini sağlıyor. Artık ihracat tarafında da çok güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Baykar, son 2 yıldır ihracatta, savunma havacılık dünyasında öncü rolü üstlenmiş durumda. Hedefimiz, Baykar olarak 2022 yılı içerisinde ihracatta 1 milyar dolar hedefini geçmek."

SAHA EXPO'da ayrıca, SSB müşahitliğinde Baykar ile ASELSAN arasında "CATS Elektro-optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi" imzalandı. SSB Başkanı İsmail Demir'in katıldığı imza töreninde, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün hazır bulundu.

SSB müşahitliğinde Baykar ile ROKETSAN arasında da "MAM-L IIR Mühimmatı Entegrasyon İşbirliği Sözleşmesi", "ÇAKIR Mühimmatı Akıncı Entegrasyon İşbirliği Sözleşmesi" ve "SUNGUR Mühimmatı Akıncı Entegrasyon İşbirliği Sözleşmesi" imzalandı. İmza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci katıldı.

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