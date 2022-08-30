HABERTURK.COM

Türkiye'nin insansız savaş uçağı "Kızılelma" Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da nasıl ilgi gördü? F-35 ve F-16'ya alternatif planları neler? Hangi ülkeler TB2 istiyor? Habertürk TV'de Açık ve Net'te Kübra Par soruyor, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yanıtlıyor...

TEKNOFEST ilk yılından itibaren fırtına gibi esip geçiyor, hepimizi coşturuyor. 6. TEKNOFEST'i düzenliyoruz. İlk yıllarında savunma sanayi ürünleriyle millileşme vizyonu kapsamında tam bağımsız Türkiye için ürünleri sergiledik. Gayret edilirse, inanılırsa, öğrenilmiş çaresizlikten kurtulunursa bizim insanımız da bu teknolojileri geliştirebiliyor. Dünyada tüm teknolojiler savunma sanayinden kurulmuş. İnternet teknolojisi öncelikle savunma sanayi için geliştiriliyor, sonra sivil alanda gelişiyor. Türkiye bütün dünyaya savunma sanayindeki dönüşümünü aşağı yukarı ispatladı. SİHA'larımız tüm dünyada konuşuluyor. Onlara takılan akıllı mühimmatlar milli olarak geliştiriliyor. Bunlar Türk mühendislerinin eseri. Hemen yanımda KIZILELMA var. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı. Uçacak ikinci prototipi geldi. Toplumla buluştuktan sonra o da ilk uçuşu için gün sayıyor. Biz bu teknolojileri geliştirmekte kalmayıp, üretip, sahada çok başarılı şekilde tüm dünyanın göreceği şekilde, hatta gün geçmiyor ki dünyanın basınında konu oluyor bu sanayinin başarası. Ama biz diyoruz ki bu yetmez. Tam bağımsızlığı, müreffeh olmayı düşündüğünüzde, burada edinilen birikimlerin diğer sivil alanlara yayılması gerekiyor. İşte TEKNOFEST'te bu var.

Türk SİHA'ları adeta İsviçre saati gibi dünyaya nam salmış durumda. Marşlar yazılıyor, halklar bu uçakları satın alabilmek için para topluyorlar, Ukrayna'ya bağışlamak için. Bu hikâye nasıl başarılı olabildi? Bence soruyu tam tersinden sormak gerekir; neden yüzyıllardır biz farklı alanlarda başarılı olabileceğimize inandık ama bir teknoloji girişiminin dünyaya nam salacağına inanmadık. Mesela futbol, kebap olsaydı başarılı olabileceğine inanabiliyoruz. Ama böyle bir şey olunca özellikle öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz duygu çok eskiye dayanıyor. Medeniyetimizin bilimle, teknoloji ile bağını koparmasıyla ilintili bir şey. Zeminde asla başarabileceğine duyulan inanç olmazsa birisi başarsa bile onu sorgulanabilir hale getiriyor. Dünyada aşıyı da bir çift karı koca bilim insanı buldu. Böyle bir başarı hikâyesi Türkiye'den çıkmış olsaydı epey bir sorgulanırdı. Bunu kırmak, öğrenilmiş çaresizliği yıkmak birinci ve en önemli adımı. Bizler de bunu yaşadık. Mesela akıllı uçan arabalar. Başkası söylediği zaman yüzbinlerce dolar yatırım alıyor. Bizden biri söylediğinde dalga geçilebiliyor.

Başarının yolu bir ama siz önündeki engelleri kaldırmadığınız sürece akamete uğraması çok kolay her bir serüvenin. Cumhuriyetin ilk yıllarına bakıyoruz havacılıkta. Ciddi bir atılım görüyorsunuz. 1950'lere varıncaya kadar hepsinin yok olduğunu görüyorsunuz. Çok acı gerçeklerle karşılaşıyoruz. Elbette bir kısmı toplumla alakalı. Tam bağımsızlık, müreffeh olmanın yolu teknolojiyi geliştirmekten geçtiğini biliyoruz. Tüm toplumun buna inanması gerekiyor. Nasıl ki futbol şampiyonasında başaracağımıza inanıyorsak, aynı şekilde bu mesele de bu kadar hayati. İnanmak yetmiyor. İnanmak için bir şeylerin olması gerekiyor. Bir kere kültürel dünyamızda bir yeri olması gerekiyor. Biz TEKNOFEST'te bu dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz. İnsanlar kendi geleceği, çocuklarının, torunlarının için bunun çok önemli olduğunun farkında. Bugün 110 bin ziyaretçi geldi. Alan çok coşkuluydu bugün.

Baykar eski bir kurum. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar'ın hassas makina parçaları imal etmek için kurduğu ufak girişim olarak başlayıp, müessese haline getirdiği, 2000'li yıllardan itibaren benim uzmanlık alanımla alakalı, ağabeyim Haluk Bayraktar'ın katılmasıyla birlikte İHA'ya yönelmesiyle başlıyor. 2003'de çalışmaya başlıyoruz. 2005'te Türkiye'nin ilk robot uçağı. Sonrasında adım adım bu serüven 6 kilodan 6 tona. Yurt dışından ihracat sözleşmeleri imzalandı. Bayraktar en fazla ülkeye ihraç edilen, hakkında marşlar yazılan, tarihte görülmeyecek şekilde bağış toplayarak, ismini vererek aldığı bir sistem. Bütün yüksek teknoloji savunma sanayinde geliştiği gibi sivil alanlara döndüğünüzde etkisi çok daha büyük oluyor. Bu teknolojinin ilerisi, hayatımızda farklı alanlarda teknolojik paradigma dönüşümü yakalanacak. 5-15 sene içerisinde sadece uçan taksiyi görmeyeceğiz. Şu anda dronelar zirai ilaçlamada. yangın tespitte kullanılıyor. Çekim vs. gibi işlerde droneların faydasını biliyoruz. Kargo dronelarını, cam silen droneları göreceğiz. Uçan akıllı mobilite bu cihazlar akıllı hale geldiğinde hayatımıza girecek.

Bizim hikayemizde yarın yarışlarına bugünden hazırlanmak var. Dünya liderlerini hedeflemek. Elbette hedeflemek o yolda ona yakın bir yere varabilesiniz. Bizim daha çok uçan drone taksilere, uçan mobilitiye ilişkin teknolojilerin bir anlamda nirvanası, son noktası gibi gördüğümüz yer orası. Şu anda KIZILELMA için geliştirdiğimiz yüksek otonomi, yapay zeka teknolojisini geliştirmek için. Biz kendi alanımıza yönelik olarak akıllı otonomiyi bu tarz uçan hava araçları için geliştiriyoruz. Yapay zeka dediğimizde geçmişte akıllı algoritma dediğimiz şeylere artık yapay zeka deniyor. Türkiye özellikle en gelişmiş devletlerle kıyaslayacak olursak oralara göre Çin, ABD, Avrupa'nın bazı ülkelere göre kıyaslayacaksak onlar çok büyük kaynaklar ayırıyorlar bilimsel ve akademik düzeydi. Bütününü düşenecek olursak daha ileri düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim daha sınırlı kaynaklarımız var, akıllı hareket etmemiz gerekiyor. Savunma sanayide kabuğunu henüz kırmışız. Daha sivil alanlara taşıyor bu başarısını. Elbette daha yolumuz var. Çok çok iyiyiz de, çok kötüyüz de diyemem. Bazı alanlarda durumumuz çok iyi.

Dünyada 4-5 farklı ülkeden çalışmış prototip var. Geliştirme aşamasında olan, henüz ürün olmamış, denemelerinde ileri düzeyde ilerlenmiş platformlar var. Bizim KIZILELMA hedefimiz neredeyse ilk İHA'ya başladığımız 2003'ten beri var. 6 kiloluk mini robot uçakla başladık. Malazgirt helikopter İHA'yı yaptık. Sonra Bayraktar'ın ilk prototipini uçurduk. Türkiye'nin İsrail'den, ABD'den aldığı araçlar otomatik inip kalkmıyordu. Bizim yaptığımız otomatik inip kalkıyor. Sonra büyük harekatlar büyük başarılar. 2019'da AKINCI uçtu, o altı ton. Bütün bunları yapabildikten sonra KIZILELMA'yı yapabildik. ABD, Çin, Rusya'nın çalışmaları var. Rusya İHA'larda bizim kadar ileri değil. İnsanların geleceği insansız savaş uçakları. Rusların denemelerini yaptığı prototipi var. Dünyada iki veya üç ülke var diyebiliriz. Türkiye bu yaptığı prototiple ilk 4'te.

İnsansız hava araçlarının her birinin yaptığı farklı. Aynı otomotivde olduğu gibi. Özellikle insansız hava araçlarının asıl yaptığı şey, insanı platformdan ayırarak kuvvet çarpanı oluşturmak. İnsan çok kıymetli tehlikenin içine atılamayacak kadar. Savaş uçaklarını düşünelim, hava aracı kıymetli, pilot daha da kıymetli. Kaybetme, esir düşme ihtimali var. Bir sistemi pilottan bağımsız çalıştırabildiğinizde büyük bir kuvvet çarpanı elde ediyorsunuz. Hava araçları büyüdükçe irtifaları, yaptığı görevler biraz daha genişliyor.

İnsansız savaş uçakları baktığınızda bugün geleceğin trendi olan bütün bu muharebe sahasında özellikle TSK'nın da önünü çektiği bir paradigma değişiminin ifadesi. Geleceğin muhaberesi insansız hava uçakları ile olacak. 5. nesil insansız hava uçaklarına geçecek henüz üretilmesi de işin geleceği burada olduğunda, bugünden bu alana çalışmak. Bundan 15 sene öncesini düşünün, onunla varabileceğiniz yer her ne kadar çok daha sınırlı görünse de sonrasında varacağınız yeri düşündüğünüzde bugün SİHA'larla kazanılan savaşı dünya 'Türk orduları kazandı' diye gördü, Karabağ'da yapılanlarla ilgili. Mevcut muhabere sahasında konvansiyonel silahları düşünün. Siz bir yenilik yapıp bir anlamda oyunun kuralını değiştiriyorsunuz. Bundan 20 yıl önce uydu telefonları vardı. Sonrasında mobil telefonlar geldi. Sonra telefonlar ufaldı. Bundan 20 sene önce cep telefonları büyüktü. Hepimizin elinde artık akıllı telefonlar var, defter gibi büyük. Bunlar artık telefondan öte akıllı cihaz. Belki 5. nesil; savaş araçları kadar hızlı olmayabilirler, insansız, akıllı olmaları.

Bizim ürettiğimiz İHA'lar bu başarıları sağlarken öyle çok yüksek hızlarda uçmadılar. Havacılığı keskin manevra, hızlı uçuş olarak düşünecek olsanız, aslında uçak olarak çok büyük önemi yok. Buradaki cep telefonu bakmak gibi oluyor. Diğer yaptığı işler bunu önemli kılıyor. Bizim İHA'lar böyle. Uçak olarak baktığınızda çok kıymeti yok. KIZILELMA en hızlı, en kıvrak olanı aslında. Son nesil radarlarla donattığınızda, Türk savunma sanayi bu gibi radarları üretir hale geldi. Son nesil seyir füzeleri, havadan havaya füzelerini geliştirir halde. Bu silahlarla entegre edildiğinde yeni teknolojilerde 5. nesil savaş uçağı ile uçağı düşürecek bir hale gelebiliyor. Karşınızda 5. nesil savaş uçağı var, üzerinde 4 tane muhimmat var, fiyatı İHA'ya göre çok daha pahalı. 3 mühimmatı attığını düşünün. Siz sürüler içinde uçan SİHA'larla çok kuvvetli silahlara karşı büyük üstünlük kurdunuz. Kamikaze droneları maliyetleri çok daha düşük uçaklar ama çok pahalı uçakları etkisiz hale getirdi.

Ufacık mühimmatlarla sürüler halinde uçan SİHA'larımız Suriye'de, Azerbaycan'da çok başarılı sonuçlar aldı. Bu beklenmeyen bir şeydi. Evet bugün belki hemen üstünlük sağlayamayabilirsiniz. Ama gelecek burada olduğunda, 5. nesillere karşı üstünlük sağlamanız mümkün. Burada asıl mesele yeniliği sürekli kılmak. Bugün F-35'i yapmaya kalksak. Siz onu yapana kadar dünyada başka güçler daha öteye gitmiş olacak. Peşinden gitmek yerine, geleceğin gittiği yere odaklanmak çok daha doğru. Yenilik yaparak konvansiyonel teknolojiyi bir anlamda etkisiz hale getiriyorsunuz.

KIZILELMA'nın şimdilik iki ve üç varyant düşünüyoruz. Ses hızını aşan varyantı da olacak. Şu anda sesin üstünde uçmuyorlar. Sesin üzerinde uçtuğunuzda büyük yakıt sarf etmeniz gerekiyor o zaman kısa uçuyorsunuz. KIZELMA'nın ses üstü varyantının da avantajları var ses altı varyantının da. Bu yapacağınız göreve göre değişkenlik gösteriyor. Ses altında daha uzun uçabiliyorsunuz. KIZILELMA az radar görünürlük özelliğiyle tasarlandı. Mühimmat istasyonlarını içeri alabilecek şekilde tasarlandı. Kanatlarda ve gövde altında mühimmat taşıyabiliyor. Hedefimiz kısa pistli gemilere inip, kalkabilecek evsafta. İniş ve kalkış sırasında çok büyük sarfediyor. Çok kısa uçmasına neden oluyor. F-35'de böyle. KIZILELMA'yı tasarlarken Anadolu dediğimiz gemiye inip kalkabilecek evsafta bir aurodinamiğe sahip.

KIZILELMA'ya özellikle bu aşamada talip olan ülkeler var. Biz henüz geliştirme aşamasında olduğundan, insansız savaş uçak dünyasına ilk adım olarak gördüğümüzden, öz kaynaklarımızla geliştirmeyi daha doğru buluyoruz. Baykar gelirlerinden yüzde 90'ından daha fazlasını ihracattan elde ediliyor. ABD'li bir üretici İsrail'den bir üretici 1 sene sonra bu boşluğu görüp, hemen 'biz de bu uçağı kısa pistli gemiden inip kalkabilen yapıyoruz' dediler. Öyle bir açık vardı, ilk bunu biz görmüş olduk. Bakalım kim ilk yapacak? Artık göreceğiz.

Bayraktar TB2 bütün dünyada dünyanın en meşhur SİHA'sı diyebilirim. En fazla talebi o görüyor. Ufak sınıftaki dronelardan her zaman sayıca çok daha fazla. Biraz daha ufak sınıflar muharebede kullanım kolaylığıyla ilgili olarak daha çok tercih ediliyor. Bayraktar TB2 çok daha kolay adapte edilebiliyor, bakımı tamiri kolay. AKINCI daha komplike platform. İçinde 2 motoru var. KIZILELMA da çok daha kompleksli bir platform. TB2'de kaç tane satıldığı konusunda yanlış rakam vermek istemem. 400'ün üzerinde hava aracı ürettik. Her yıl 250 araç üretecek kapasitemiz var. Bu yıl herhalde 250 olmayacak. Çok fazla sayı olduğundan yüzde yüz emin değilim. Azerbaycan, Pakistan'a teslim olacak olanlar var. Silahlı Kuvvetlere 12 adet teslim edildi. Bu yılın sonunda herhalde 20. hava aracı bu yıl için üretilmiş olacak.

Azerbaycan-Karabağa muharebesi sırasında kullandığımız kameralardan bir tanesi Kanada'dan. ASELSAN'ın da ürettiği yerli kameramız vardı. Azerbaycan muhaberesi sırasında ambargo koyduklarını açıkladılar. Türkiye'nin SİHA serüveninde de benzer durum sözkonusu. İyi ki ambargo koymuşlar. Lüks bir arabayla biraz daha az lüks arabanın kıyaslaması gibi. Herkes o lüks arabayı tercih ediyor. Aynı işi gören kamera olduğunda sözkonusu, çözünürlüğü aynı. Biraz daha bazı özellikleri farklı. Daha kaliteli kabiliyetlere sahip, içinde birçok kamera var. Kanada ambargo koyduğunu açıkladı. Yerli kamera hazırdı. Entegrasyonu tamamlamıştı. Bu sefer ASELSAN kamerası kullanılmaya başladı. Kanada'nın ambargosuna adeta sevinen yerli basından adeta sevinenleri gördük. Ben de sosyal medyadan şöyle bir beyanatta bulundum; biz şu anda SİHA'larımızı bütün uçuş bilgisayarlarından elektronik yazılımını kendimiz üretiyoruz. Yerli kameramız var, entegre etmeye birkaç sene önce başlamıştık. Yerli kamerayla beraber veririz öyle uçar. Bu zincirde değişen bir şey olmayacaktı.

Yarın Kanada'nın acil SİHA ihtiyacı olursa, biz SİHA vermeyecek olursak problem olabilir dedik. Mesajı yayınladıktan 1 yıl sonra Kanada halkı Bayraktar TB2 SİHA almak üzere bağış toplamaya başladı. Bu da kaderin cilvesi. O mesajı verdiğimizde yine birileri hafife, alaya almaya başlamıştı. Anladığım kadarıyla bu fikirlerin geleneği çok geçmişe dayanıyor. Takuyiddin'in rasathanesini yıktıran kimdi? Bu uzay gözlemini bürokrat birileri veya fısıltı gazetesi diyelim o dönemin, padişahın aklına giriyor ve rasathanemizden oluyoruz. Bir taassup rasathaneyi yıkıyor. Tarihin bu şekilde akması problem. Vecihi Hürkuş aslında çok kahraman insan. Azerbaycan'da Nargin adasından kaçıp kurtuluyor. Türkiye'de kendi uçağını yapıyor. Ne zamanki uçacak oluyor 'Bize sormadan uçamazsın' diyorlar. Uçunca 'Sen bize sormadan uçtun, hangi sertifikayla uçtun' diye ceza kesiliyor.

Biz televizyonda Vecihi'yi nasıl tanıdık? Ağzında gül olan, dalga geçilen bir figür. Bir tarafta resmedilen Vecihi ile gerçek Vecihi arasında dünya kadar fark var. Biz de geliştirdiğimizde birileri sevinmek yerine sadece çamur atmaya kalkışıyorlar. Bir anlamda ben buna taassup da diyorum. Taassup aşağı yukarı tam da böyle bir şey. Kendinden olanı hor görme, her yeniliğe karşı çıkma. Sadece çamur atma. Bazen siyasi saikler, hesaplar da oluyor. O hırslarına yenik düşüp, farklı ajandalarla baltalama veya bazen dış mihraklar da deniyor. Devrim otomobiline bakıyorsunuz. Birileri bunu öyle harlamışlar ki, arabaya benzin koyulamaması bütün projenin akamete uğramasına sebep olmuş. Projenin arkasında duran isim dönemin en güçlü liderinin ismi. Onun desteklediği proje bile tepetaklak devrilip gitmiş.

İHA projelerine destek yüzde 65-70 dediniz. Dünyanın herhangi bir gelişmiş veya az gelişmiş ülkesinde, SİHA'ların kullanıldığı ülkelerde Bayraktar TB2'ler. O ülkede kendi milli İHA'larıyla ilgili bir araştırma yapsanız belki de yüzde 100 çıkar. Bu anlaşılabilir bir şey mi? Ben kamuoyu araştırmasının biraz daha yanlı olduğunu düşünürüm. Bence Türkiye'de oran daha yüksektir. Bunlar Türkiye'nin bağımsızlığı, egemenliği için kullanıyor. Bütün dünya övgüyle bahsediliyor. Azerbaycan'da bana, ağabeyime, rahmetli babama devlet nişanı verildi. Türkiye'de de birilerinin algıyı bulandırmasıyla, yüzde 65-70'lerde kalıyor. Bu teknolojik tekamül konusu. Demek ki biz halen daha eğer bu araştırma sonucu doğıruysa, biz burada çok büyük coşkuyla TEKNOFEST'in kutlandığını görüyoruz. Bu oran doğruysa demek ki bizim çok işimiz var.



Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski, dünyadaki liderliğini kaybetme riski olmakla birlikte en ufak değişiklik, farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter. Arka tarafta AKINCI var, içinde onbinlerce parçadan oluşan birçok bilgisayar, onbinlerce elektronik bileşen var. 20 senelik birikimimizi ortaya koyduk. Uçak milyonlarca satır yazılımla oluşan zincir. Bu bir mücadele. Mücadeleyi kıymetli kılan da bu gibi engellerdir. Diğer türlü olmuş olsa medeniyetimizin mevcut yarışlarda bu kadar geri olmazdı. Türkiye uzay çağında olurdu. Asıl mevzu teknolojiyi en ileri düzeyde üretemeyecek olursak bağımsız olmamız mümkün değil. Hemen komşularımıza bakalım. En yakın komşumuzda neden devlet nişanı veriliyor? Yapılan iş kritik ki bu kadar sahip çıkılıyor? Yıllarca biz terörle mücadele ettik. Bu SİHA'ları dışarıdan almış olsaydık, bu başarıla elde edilecek miydi?

Pandemide bütün dünya aşı arayışına koyuldu. Bu alanda aşıyı bulanlar Türkler oldu. 20 senedir kanser üzerinde çalışan bir teknoloji ile aşıyı buldular. Bir anda konu dünya için önemli hale geldi. Peki daha önce bu aşı teknolojisi Covid-19'da kullanılmamış olsaydı yaptıkları iş önemsiz miydi? 20 senelik gayretleri zaten çok önemliydi. İlla dışarıdan birilerinin söylemesi mi gerekiyor. Bu başka bir şey olsa, ipek halı olsa, tekstil olsa bunu diyebiliyoruz ama maalesef bilim, teknolojide böyle bir özgüven eksikliği olduğundan, taşlar yerinde olmadığından, bir anlamda kültürel yaşamı hakim olan anlayış doğru yerde olmadığından siz bir şey yaptığınızda onu ufacık takozlarla engellemek kolay olduğundan. Bizim çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. TEKNOFEST'i 2071'e kadar yapıp bu taasubu kökünden kazımamız gerekiyor.

Ayrıntılar gelecek...