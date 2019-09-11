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Haberlerİş-YaşamBaymak ihracatını artırdı

'Hedef hem yurtiçi hem de yurtdışında büyümek'

Özbekistan ve Rusya başta olmak üzere yeni pazarlara odaklanan Baymak, yılın ilk sekiz ayında ihracatını dolar bazında yüzde 50 artırdığını bildirdi. Baymak CEO'su Ender Çolak, "Sekiz ayda hedeflerimizin üzerinde bir büyüme elde ettik. İş süreçlerimizin tamamında tasarruf, yüksek verim ve son teknolojiye odaklanıyoruz. Önümüzdeki yurt içinde ve yurt dışında büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi

Baymak

Isıtma ve soğutma sektöründe faaliyet gösteren Baymak, sekiz ay içinde ihracatta dolar bazında yüzde 50’lik büyüme yakaladığını açıkladı.

Özbekistan, Rusya, Fransa ve Almanya olmak üzere yeni pazarlara açılan şirketin, dünya iklimlendirme pazarında ilk 10 markadan biri olmayı hedeflediği bildirildi.

Sürdürülebilir bir büyüme yakaladıklarına dikkat çeken Baymak CEO'su Ender Çolak, "Sekiz ayda hedeflerimizin üzerinde bir büyüme elde ettik. İş süreçlerimizin tamamında tasarruf, yüksek verim ve son teknolojiye odaklanıyoruz. Önümüzdeki yurt içinde ve yurt dışında büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

'FRANSA'DAKİ BÜYÜMEMİZ YÜZDE 24'

Isıtma dünyasının merkezinin artık sadece Avrupa’dan ibaret olmadığını vurgulayan Çolak, "Global ekonomik konjonktür, E7 ülkelerinin 2050’de açık ara dünya ekonomisinin liderleri olacağını gösteriyor. Biz de rotamızı ihracata çevirdik. İhracat ciromuzu sekiz ay içinde hedeflerimizin çok üstünde, yüzde 50 oranında artırdık. İkinci yarıda da aynı büyüme ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

2019’un ilk aylarında ihracatlarının özellikle Özbekistan, Rusya, Fransa belirgin bir artış gösterdiğini kaydeden Çolak, "Rusya’da kombi satışlarımızda patlama yaşandı. Burada satışlarımız adetsel olarak 4 kat arttı. En radikal büyüme yaşadığımız ülkelerden biri ise Fransa oldu. Burada adetsel olarak katı yakıtlı kazanların satış adedini 2.5 katına çıkararak yüzde 24 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. Özbekistan’da ise 10 bin konutluk projeye Baymak kombi veriyoruz. Dolayısıyla ikinci yarıda projeler kapsamında bir ivme yaşayacağız" ifadesini kullandı.

Almanya ve Fransa’nın boyler ihtiyacı ve kazan tedarikinin Baymak tarafından sağlandığına dikkat çeken Çolak, "Rusya başta olmak üzere Doğu bloğu ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Tepeören fabrikamızda üretmeye başladık. Ayrıca ABD’nin boyler üretimi de Baymak tarafından karşılanıyor. Hedef pazarları arasında Avrasya, Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri de önemli yer tutuyor, ikinci aşamada ise ABD ve Latin Amerika ülkelerinde faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz" bilgisini verdi.

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