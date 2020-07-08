Baymak pandemide ciro rekoru kırdı

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İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Baymak, pandemi sürecinde de büyümesini sürdürdü. İlk yarıyıl mali performansını açıklayan Baymak, geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 380 milyon TL olan satış gelirlerini, bu yılın aynı döneminde 409 milyon TL’ye yükseltti.

TARİHİN EN YÜKSEK İLK YARIYIL CİROSU

Şirketin ilk yarıyıl performansını değerlendiren Baymak CEO’su Ender Çolak, Mart ayından itibaren ülkemizde de derinden hissedilen koronavirüs pandemisinin tüm sektörlerde olduğu gibi iklimlendirmede de faaliyet ortamını olumsuz etkilediğinin altını çizerken, “Faaliyet ortamında görülen bozulmaya ve tüketici güveninde yaşanan düşüşe rağmen Baymak olarak bu dönemde büyümemizi sürdürdük. İlk 6 ayda satış gelirlerimizi yüzde 8’lik bir artışla 400 milyon TL’nin üzerine çıkardık. Son yıllarda kurduğumuz güçlü bayi yapılanmamızın yanı sıra müşteri deneyimine verdiğimiz önem ve bugüne kadar tüketicilerimizle kurduğumuz yakın bağ sayesinde bu zorlu dönemde de sürdürülebilir büyümemize devam ettik ve Baymak tarihinin en yüksek birinci yarıyıl cirosuna ulaştık” dedi.

5 ANA ÜRÜN GRUBUNDA DA BÜYÜME

Satış adetlerinde de geçen yılın üzerine çıktıklarını ifade eden Ender Çolak, “Genel olarak baktığımızda beş ana ürün grubumuzda da satışlarımızı artırdık. Kombide yüzde 2, klimada yüzde 8, panel radyatörde yüzde 5, termosifonda yüzde 14 büyümeyi başardık. Bunun yanında dünya iklimlendirme sektöründe her geçen gün güç kazanan doğalgazdan elektriğe geçiş trendinin Türkiye’deki öncü firması olarak ısı pompası pazarında, bu yılın ilk yarısında elde ettiğimiz yüzde 55’lik büyüme, bu alandaki büyüme vizyonumuzun en önemli göstergesi” ifadelerini kullandı.

GAYRİMENKULDEKİ İVMEYLE SEKTÖR TOPARLANACAK

Pandemi sürecinin, yılın ilk yarısında ısıtma ve soğutma sektörleri üzerinde de negatif bir etkisi olduğunun altını çizen Ender Çolak, söz konusu dönemde ısıtma tarafında yüzde 10, soğutmada ise yüzde 15’lik bir daralma yaşandığını ifade etti.

Son dönemde gayrimenkul sektöründe başlatılan kampanyaları ve konut kredisi faizlerindeki düşüşle birlikte konut alımlarının da hız kazandığını belirten Ender Çolak, “Bu ivmeyle birlikte biz de yılın ikinci yarısında özellikle ısıtma pazarında bir iyileşme bekliyoruz. Soğutma pazarında ise pandemi sürecinin getirdiği alışkanlıklar, evde kalma sürelerinin uzaması, tatil döneminde yazlıkların ön plana çıkması gibi konular klima talebini artırıyor. Bununla birlikte hava sıcaklıklarının Temmuz ve Ağustos ayında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörüleri var. Tüm bu gelişmelerle birlikte soğutma pazarında farkın kapanabileceğini ve sektörün yılı 2019 ile aynı seviyede kapatabileceğini öngörüyoruz” dedi.

HEDEFİMİZ CİRODA 1 MİLYAR TL’Yİ AŞMAK

Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren, tüm faaliyet alanlarında gerekli tüm önlemleri aldıklarını; çalışan sağlığına gösterdikleri azami önemle birlikte üretime devam ettiklerini belirten Ender Çolak, “Biz bu sürecin en yoğun hissedildiği dönemlerde bile müşterilerimizin, bayilerimizin, servislerimizin yanında olmaya devam ettik. Nisan ayında yaptığımız değerlendirmede yıl sonu hedeflerimizi revize etmeyeceğimizi ama bu hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışacağımızı söyledik. Bugün de geçtiğimiz yıl sonunda koyduğumuz hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Baymak olarak toplam ciroda yüzde 30 büyümeyi öngörüyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda yıl sonunda Baymak tarihinde bir eşiği daha geçmek; yıllık satış gelirinde 1 milyar TL seviyesini aşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”