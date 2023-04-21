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Bayram klasiği nostalji filmler! Her zaman güldüren Türk filmleri!

Bayram klasiği olarak ailecek izlenilen nostalji Türk filmleri asla eskimiyor. Sevilen nostalji Türk filmlerini sizler için derledik.

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  • Bayram klasiği nostalji filmler! Her zaman güldüren Yeşilçam Türk filmleri!

    HABABAM SINIFI (1975)

    Türk filmlerin klasiklerinin olmazsa olmazı Hababam Sınıfı ne zaman izlensense yine aynı duyguları yaşatır. Özel Çamlıca Lisesi öğrencilerinin maceralarını ve Mahmut Hocayı konu alan Hababam Sınıfı Bayramların nostajilerindendir.

     
  • Bayram klasiği nostalji filmler! Her zaman güldüren Yeşilçam Türk filmleri!

    TOSUN PAŞA (1976)

    Kemal Sunal, Müjde Ar ve Adile Naşit'in başrol aldığı Tosun Paşa Tellioğulları ile Seferoğulları arasındaki çekişmeleri anlatan mükemmel bir Türk klasiğidir.

     
  • Bayram klasiği nostalji filmler! Her zaman güldüren Yeşilçam Türk filmleri!

    SÜT KARDEŞLER (1976)

    Şener Şen ve Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Süt Kardeşler unutulmaz nostalji Türk filmlerindendir. Filmde yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek Hanım, süt oğlu Şaban sanıp Ramazan'ı eve alır.

     
  • Bayram klasiği nostalji filmler! Her zaman güldüren Yeşilçam Türk filmleri!

    ŞABANOĞLU ŞABAN (1977)

    Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin başrolleri paylaştığı Şabanoğlu Şaban, iki arkadaşın aynı yerde askerlik yaparak başlarına gelen tuhaf mücadeleleri konu alır.

     
  • Bayram klasiği nostalji filmler! Her zaman güldüren Yeşilçam Türk filmleri!

    CANIM KARDEŞİM (1973)

    Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Canım Kardeşim, babasının ölümünden sonra sorumlulukları artan Murat'ın küçük kardeşi Kahraman için yaptıklarını konu alır.

     
  • Bayram klasiği nostalji filmler! Her zaman güldüren Yeşilçam Türk filmleri!

    ZÜĞÜRT AĞA (1985)

    Şener Şen'in başrol aldığı Züğürt Ağa Türkiye'nin doğusundaki bir köyün ağasının şiddetli bir kuraklığın ardından arazisini satmaya karar vermesiyle İstanbul'a göç sürecini anlatır.

     
  • Bayram klasiği nostalji filmler! Her zaman güldüren Yeşilçam Türk filmleri!

    NEŞELİ GÜNLER (1978)

    Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen'in yer aldığı nostalji klasiği Neşeli Günler'de Kazım Efendi üç çocuğu alır ve evi terk eder. Saadet Hanım da diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Yıllar sonra kardeşler tesadüfen karşılaşır ve bir araya gelmek isterler.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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