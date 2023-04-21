NEŞELİ GÜNLER (1978)

Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen'in yer aldığı nostalji klasiği Neşeli Günler'de Kazım Efendi üç çocuğu alır ve evi terk eder. Saadet Hanım da diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Yıllar sonra kardeşler tesadüfen karşılaşır ve bir araya gelmek isterler.