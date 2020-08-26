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Haberlerİş-YaşamBDDK'dan Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek
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BDDK: 1 Ocak 2021'e kadar Giresun'daki alışverişlerde karta taksit süresi iki katı olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),Giresun'da sel felaketinden etkilenenler için kolaylık sağlamak isteyen bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için kredi ve kredi kartı koşullarındaki sınırlamaları 1 Ocak 2021 tarihine kadar gevşetti.

BDDK'dan yapılan açıklamada "Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu finansman kolaylığı sağlayacak kararlar almıştır.

1 Ocak 2021'e kadar Giresun’da yerleşik üye işyerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacaktır.

Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri ise hem yeni krediler hem de yeniden yapılandırmalarda yönetmelikteki sınırlara tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından belirlenebilecektir.

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