Bebeği ve sevgilisiyle kaybolan İngiliz aristokrat bulundu

Varlıklı, aristokrat bir İngiliz aileden gelen Marten'in Gordon'la tanıştığında tiyatro öğrencisi olduğu bildirildi.

MSN'in haberine göre Marten'in ailesinin İngiliz Kraliyet Ailesi ile yakın bağları bulunuyor. Marten'in büyükannesinin Prenses Margaret'in arkadaşı olduğu, eşinin ise Kraliyet Donanması'nda komutan olarak bir dönem görev yaptığı ifade edildi. Marten'in 5000 dönümlük bir arazi üzerindeki malikanede yaşadığı ve bu binanın 1996 yılında Ewan McGregor ve Gwyneth Paltrow'un başrollerini paylaştığı Jane Austen'in Emma adlı eserinin film uyarlamasında kullanıldığı biliniyor.