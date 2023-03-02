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Bebeği ve sevgilisiyle kaybolan İngiliz aristokrat bulundu, gerçek ortaya çıktı

İngiliz polisi, bebeğinin doğumu sonrası ortadan kaybolan İngiliz aristokrat ailesine mensup Constance Marten ve sevgilisinin bulunduğunu açıkladı. Bebeğin bulunamadığı ve çiftten şüphelenilmesi üzerine ikisinin tutukladığı belirtildi. Dün ise ormanlık alanda iki aylık bir bebeğin kalıntılarını bulunduğu ifade edildi.

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  • Bebeği ve sevgilisiyle kaybolan İngiliz aristokrat bulundu

    İngiltere'de aristokrat bir aileye mensup olan 35 yaşındaki Constance Marten, kısa süre önce doğum yapmasının ardından bebeği ve 48 yaşındaki erkek arkadaşı Mark Gordon ile birlikte ortadan kaybolmuştu.
  • Bebeği ve sevgilisiyle kaybolan İngiliz aristokrat bulundu

    İngiliz polisi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Constance Marten ve erkek arkadaşı Mark Gordon'ın bulunduğunu açıkladı.

    Açıklamada bebeğin ortada olmaması ve çiftin açıklama yapmaması sonrasında Marten ve Gordon'dan şüphelenildiği, araştırmaların ardından çiftin yetkililerden kaçmak için haftalarca İngiltere'yi dolaştıklarınının ortaya çıktığı belirtildi.
  • Bebeği ve sevgilisiyle kaybolan İngiliz aristokrat bulundu

    Müfettişler; çiftin gizlice yaşamak için büyük miktarda nakit kullandığından, ülke çapında taksiyle seyahat ettiğinden, kameraların yakınındayken yüzlerini kapattığından ve genellikle hava karardıktan sonra sık sık yer değiştirdiklerinden şüpheleniyor.

     

     
  • Bebeği ve sevgilisiyle kaybolan İngiliz aristokrat bulundu

    Pazartesi günü İngiltere'nin güneyindeki Brighton'da, isimsiz birinin ihbarı üzerine gözaltına alınan çiftin başlangıçta çocuk ihmali şüphesiyle tutuklandığı ancak sonrasında gerekçenin ağır ihmal sonucu öldürmeye güncellendiği belirtildi.
  • Bebeği ve sevgilisiyle kaybolan İngiliz aristokrat bulundu

    Londra Metropolitan Polisi'nden Başkomiser Lewis Basford bir bebeğe ait kalıntının bulunduğunu doğrulayarak "Bu, benim ve arama çalışmalarının bir parçası olan pek çok memurun gerçekleşmemesini umduğu bir sonuçtu" dedi.

    Basford, bebeğin kimliği ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağını söyledi.
  • Bebeği ve sevgilisiyle kaybolan İngiliz aristokrat bulundu

    Varlıklı, aristokrat bir İngiliz aileden gelen Marten'in Gordon'la tanıştığında tiyatro öğrencisi olduğu bildirildi.

    MSN'in haberine göre Marten'in ailesinin İngiliz Kraliyet Ailesi ile yakın bağları bulunuyor. Marten'in büyükannesinin Prenses Margaret'in arkadaşı olduğu, eşinin ise Kraliyet Donanması'nda komutan olarak bir dönem görev yaptığı ifade edildi. Marten'in 5000 dönümlük bir arazi üzerindeki malikanede yaşadığı ve bu binanın 1996 yılında Ewan McGregor ve Gwyneth Paltrow'un başrollerini paylaştığı Jane Austen'in Emma adlı eserinin film uyarlamasında kullanıldığı biliniyor.
  • Bebeği ve sevgilisiyle kaybolan İngiliz aristokrat bulundu

    ABD kolluk kuvvetleri kayıtlarına göre sevgilisi Gordon ise, Florida'da adam kaçırma ve cinsel taciz suçlarından hüküm giydikten sonra ABD'de 20 yıl hapis yattı. Serbest bırakıldıktan sonra ABD'den sınır dışı edildi.

    Soruşturma ise devam ediyor. 

    * Haberin görselleri Associated Press, Sussex Polisi ve Metropolitan Polisi'nden servis edilmiştir.

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