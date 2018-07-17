Bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin gündeminde 2018 bedelli askerlik ücreti ve bedelli askerlik kredisi faiz oranları vardı.

Seçimler öncesi Türkiye'nin gündemine gelen Bedelli Askerlik gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyordu. İşte son açıklama.

AK PARTİ'DEN SON DAKİKA BEDELLİ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

Turan "Bedelli askerlik teklifi bugün Meclise geliyor. Yaş 25, ücret 15 bin TL öngörülüyor" dedi.

BDELLİ ASKERLİK KREDİSİ HESAPLAMA

Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

Buna göre bedelli askerlik ücretini;

20 bin liradan hesaplayacak olursak 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken gençlerin aylık 646 lira 21 kuruş ödemeyapmaları gerekiyor.

10 bin liradan bedelli askerlik ücretini hesaplayacak olursak yine 48 ay vade ve 1,63 faiz oranıyla gençlerin ayda 323 lira 11 kuruş ödeme yapmaları gerekiyor...

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Başta da belirttiğimiz gibi bedelli askerlik için çıkarılmış özel bir kredi kampanyası yok. Bedelli askerliğe gitmek isteyen gençler hali hazırdaki ihtiyaç kredisi kamoanyalarından yaralanarak kredi çekiyorlar.

İşte ihtiyaç kredisi için aranan şartlar:

Banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor. Bunun yanından bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinlikle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek te aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor. Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.