Bedelli askerlik için kritik adım atıldı. Teklif; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde. Yaş 25, bedel ise 15 bin lira olarak belirlendi. 6. kez çıkarılacak olan bedellinin önceki uygulamalardan farkı 28 gün temel askerlik süresinin olması. Düzenlemeden 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar yararlanabilecek. 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar kapsam dışında... Bedelli askerlikte 28 gün silah altına alma zorunluluğu beraberinde farklı soruları gündeme getirdi. Çalışanlar 28 günlük sürede işlerinden izin alabilecek mi? Bedelli askerlik yıllık izin süresinde yapılır mı? SGK pirimi bedelli askerlik süresince yatar mı? İşte cevabı...

28 GÜN ASKERLİK ŞARTI ARANIYOR?

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin beklediği bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'e geliyor. 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 28 gün askerlik yaparak bedelli askerlikten yararlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YILLIK İZİN SÜRESİNDE YAPILIR MI - SGK PİRİMLERİ YATAR MI?

Bedelli askerlik yapacak memeurların 28 günlük askerlik hizmetini yerine getirmelerinde herhangi bir engel yok. Maaşları ve pirimleri bu sürede yatacak. Özel sektörde çalışanların önünde ise çeşitli seçenekler bulunuyor.

1: İşverenin, çalışanına 28 günlük ücretli izin vermesi... Bu süreyi iş veren yıllık izin süresine mahsup edebilir.

2: İşverenin ücretsiz izin vermesi... Bu süreçte iş sözleşmesi askıya alınır. Çalışanlar asker dönüşü işlerine devam ederler. Ancak SGK pirimleri yatmaya devam eder.

3: İşçiler askere giderken iş akitlerini kendileri feshederse (en az 1 yıl çalışanlar) kıdem tazminatına hak kazanır. İş akdini feshedenler aynı iş yerinde çalışmak isterlerse, asker dönüşü 2 ay içerisinde aynı iş yerine başvuru yapmalıdırlar... İşveren bu durumda çalışanı işe almak ya da 3 aylık tazminat ödemek durumunda. Sözleşmeyi feshedenlerin SGK pirimleri ise yatırılmaz.

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