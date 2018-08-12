Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ilk 2 gün içinde 200 bine yakın başvuru yapılırken Bakan Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır" demişti.





BİR HAFTADA SAYI 290 BİNİ AŞTI



Ak Parti ve bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos itibarıyla bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru 290 bin’i aştı.



BİR ÖNCEKİ BEDELLİDEN 203 BİN KİŞİ YARARLANMIŞTI

Bedelli askerliğin bir önceki toplamda 203 bin kişi yararlanmıştı. 2011'de çıkan bedellide ise toplamda 66 bin kişi başvuru yapmıştı.



SON BAŞVURU SÜRESİ 3 KASIM



Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ereceğine dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bedelli askerlik başvurularının e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapıldığını hatırlattı.

BEDELLİ ÜCRETİ 15 BİN TL

Bedelliden 1 Ocak 1994 tarihi dahil olup bu tarihten önce doğanlar 15 bin TL ödeyerek yararlanabiliyor. Bedelli askerlik yapacaklar 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak. Yurtdışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

ÇALIŞANLAR ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAK



Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak. Bedelli paraları Ziraat Bankası, Halkbank ve PTT üzerinden yatırılıyor. Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimindeki hesapta toplanacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.











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