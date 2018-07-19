Meclise sunulan bedelli askerlik düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Bedelli askerlik yapabilmek için kaynak sağlamaya çalışan bir çok araç sahibi online satış sitelerinde art arda 'satılık' ilanı vermeye başladı. 'Sıfır ayarında bedelli sebebiyle satılık' , 'Bedelli sebebiyle satılık yakıt cimrisi' , 'Memurdan acil bedelli sebebiyle' ifadeli bir çok ilan sitelerde yer aldı. Motosiklet ilanlarının da sıkça rastlandığı ikinci el satış ilanı verilen araçların fiyatları ise 7.500 TL'den başlıyor.

ELLERİNDE NE VARSA SATILIĞA ÇIKARDILAR



Askerlik bedeli olan 15 bin TL'yi ödemek için para telaşına düşenler, ellerinde ne varsa satılığa çıkarıyor. Cep telefonundan bilgisayara her türlü mal için ilanlar verilmeye başlandı. Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye’nin önde gelen ikinci el satış sitelerindeki ilanlar artış gösterdi. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler, 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla değerli eşyalarını satışa çıkarmaya başladı.

'BEDELLİ İÇİN ACİL SATILIK EV'

Otomobil, eletronik eşyadan sonra evini dahi satılığa çıkaranlar var. Yine online satış sitesinde 'bedelli için acil satılık ev' ilanına rastlamak mümkün

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