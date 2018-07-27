İlk açıklayan ise ING Bank ve Yapı Kredi oldu. ING Bank ‘bedelli askerlik kredisi’nden müşteriler, yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleriyle yararlanabilecek, ödemeye üç ay sonra başlayabilecekler. 48 ay vadeli yüzde 1.74 faizle 15 bin lira kredi alınırsa geri ödemesi 23 bin 895 lira oluyor.

Yapı Kredi’den bedelli askerlik kredisi kullanmak isteyenler ise yüzde 2.02’den başlayan faiz oranlarıyla 15 bin TL krediyi 48 ay vadede geri ödeyebilecekler.

TEB'den yapılan açıklamaya göre da banka, 15 bin lira kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1,70'ten başlayan faiz oranlarına ek olarak, 3 ay erteleme imkanı sağlıyor.

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