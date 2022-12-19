Bekleyen çikolatanın üzerinde neden beyaz lekeler oluşur ve yemek sağlıklı mıdır?

Bekleyen veya buzdolabından çıkartılan çikolataların üzerindeki beyaz lekeler "çikolata patlaması" olarak bilinen doğal bir reaksiyonun sonucudur.

Çikolatanın kaynağı olan kakaoda yağ ve lif bulunur. Lifler, çikolataya tadını ve rengini verirken; yağ ise aromayı artırır ve çikolatanın ağızda erimesini sağlar.