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Bekleyen çikolatanın üzerinde neden beyaz lekeler oluşur ve yemek sağlıklı mıdır?

Bazen çikolataların üzerinde beyaz lekeler oluşuyor. Doğal olarak, bu hale gelen çikolatayı tüketmek konusunda tereddüt yaşıyoruz. İşte, bu durumun nedenini açıklayacak ve sorunuzu yanıtlayacak bir yazı...

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  • Bekleyen çikolatanın üzerinde neden beyaz lekeler oluşur ve yemek tehlikeli midir?

    Çok severek tükettiğimiz çikolataların raf ömrü oldukça uzun. Lakin bazen çikolataların üzerinde beyaz benekler görüyoruz. Bu durum, çikolatanın bozulmuş olabileceğine dair bir algı yaratıyor ancak öyle değil.
  • Bekleyen çikolatanın üzerinde neden beyaz lekeler oluşur ve yemek tehlikeli midir?

    Bekleyen veya buzdolabından çıkartılan çikolataların üzerindeki beyaz lekeler "çikolata patlaması" olarak bilinen doğal bir reaksiyonun sonucudur. 

    Çikolatanın kaynağı olan kakaoda yağ ve lif bulunur. Lifler, çikolataya tadını ve rengini verirken; yağ ise aromayı artırır ve çikolatanın ağızda erimesini sağlar.
  • Bekleyen çikolatanın üzerinde neden beyaz lekeler oluşur ve yemek tehlikeli midir?

    Kakao yağı, çikolata sıcakta veya soğukta tutulduğunda ortaya çıkıyor. Yani, o gördüğümüz beyaz lekeler aslında kakao yağı.
  • Bekleyen çikolatanın üzerinde neden beyaz lekeler oluşur ve yemek tehlikeli midir?

    Bu durum çikolatanın tadını bozup, ağızda pürüzlü bir tat bırakmasına neden olsa da tehlikeli bir durum içermiyor. Yani, beyaz lekeli çikolatalar da tüketilebilir.
  • Bekleyen çikolatanın üzerinde neden beyaz lekeler oluşur ve yemek tehlikeli midir?

    Çikolatayı tekrar canlandırmak da oldukça basit. Çikolatayı mikrodalgada veya ocakta ısıtmak, yapısının tekrar kazanılmasını sağlıyor. 

    Kaynak: Live Science

     

 

 

 

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