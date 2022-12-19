Neden kadeh kaldırıyoruz? Eski çağlarda bu yöntem insanları zehirlenmekten koruyordu

Herhangi bir kutlama sırasında kadeh kaldırmak sıklıkla yapılan bir eylem. Genelde ev sahibi tarafından kaldırılan kadeh, ilgili özel günü kutlamak veya bir kişiyi onurlandırmak için yapılıyor. Şimdi kadeh kaldırmanın biraz tarihine dönelim. Bu konu hakkında bazı rivayetler var.