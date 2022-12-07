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Ülkelerin birbirinden değişik sofra adabı

Her ülkenin kendine göre yemek kültürü ve sofra adabı vardır. Paylaştıkça çoğalan kültür, geçmişten gelerek günümüze yön verir ve davranışlarımızı şekillendirir. Dünyanın farklı yerlerinde ilginç yemek kültürlerini sizler için derledik...

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  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    BREZİLYA

    Brezilya’da bir et restoranına gidildiğinde garsonlar, et dilimlerini ellerinde gezdirerek servis ederler ve müşterilerin masalarında da fişler bulunur. Garsonu çağırdığınızda eğer bir şey isterseniz masa da fişinizin yeşil yüzü dönük olmalıdır. Eğer başka bir şey istemezseniz kırmızı yönü dönük olmalıdır.
  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    ESTONYA

    Estonya’da yere düşen ekmek önce öpülüp sonra masaya kaldırılıyor.
  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    MISIR

    Mısır’da yediğiniz yemeğe tuz atmanız şefe ve yediniz yemeği yapan diğer kişilere hakaret olarak algılanır.
  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    MEKSİKA

    Meksika kültüründe sevilen taco yemeği yenirken asla çatal ve bıçak kullanılmaz. Sofra adabına göre elle yenmesi gerekir.
  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    GÜRCİSTAN

    Gürcistan’ın meşhur ‘Supra’ festivalinde, şarap kadehi kaldırıldıktan sonra tek yudumla içilir. Ancak kadeh kaldırma seremonisini beklemeniz gerekir.
  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    ALMANYA

    Almanya’da her şey genellikle çatal ve bıçakla yenir, elle yenmesi hoş karşılanan tek şey ekmektir. Bunun dışında pek hoş karşılanmaz.
  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    TANZANYA

    Genellikle bir davete giderken geç kalınmamaya çalışılır. Ancak Tanzanya’da bu durum tam tersi işler. Eğer davete erken giderseniz ev sahibi bu durumdan hoşlanmaz hatta bunu aşağılanmak olarak algılar. Davete en az 20 dakika geç gidilir.
  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    KORE

    Kore’de masadaki en yaşlı kişi yemeğe başlamadan yemek yenmez.
  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    İTALYA

    İtalya’da yemeklere ekstra peynir istemek şefe hakaret sayılır. Ayrıca pizzaya kesinlikle ketçap veya mayonez sıkılmaz ve ananaslı pizza gibi yeni nesil pizza çeşitleri genellikle menüler de bulunmaz.
  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    ÇİN

    Çin’de uzun noodle asla kesilmez, çünkü noodle’ın uzun olması ömrün uzun olmasını simgeler.
  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    FRANSA

    Fransa’da servis edilen yemeği hızlı yemek kabalık olarak kabul edilir. Ayrıca tabağınızda yemek bırakmak ve paketlenmesini istemek o yemeği beğenmediğinize işaret eder.
  • Ülkelerin şaşıracağınız yemek kültürleri ve değişik sofra adabı!

    İSPANYA

    İspanya’nın San Sebastian bölgesinde yemek yedikten sonra peçeteyi yere atmanız o yemeği çok beğendiniz anlamına gelir. Gün sonunda yerde en çok peçetesi olan restoranın yemeklerinin çok lezzetli olduğu anlaşılır.

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