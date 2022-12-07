BREZİLYA

Brezilya’da bir et restoranına gidildiğinde garsonlar, et dilimlerini ellerinde gezdirerek servis ederler ve müşterilerin masalarında da fişler bulunur. Garsonu çağırdığınızda eğer bir şey isterseniz masa da fişinizin yeşil yüzü dönük olmalıdır. Eğer başka bir şey istemezseniz kırmızı yönü dönük olmalıdır.