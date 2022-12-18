FARKLI ŞEYLER DENEMEYİ SEVMEYENLER

Geleneksel lezzetlere açık olup farklı yemekler denemek istemeyen kişiler ne kadar dışa dönük gözükse de içe kapanık olabilirler.

Bu durum dışa dönükler içinde geçerlidir. Onlar da ne kadar dışa dönük gözüküp yeni şeyler denemek istiyor olsa da kendi içlerine kapandıkları parçaları vardır. Farklı lezzetleri tercih etmeyenler daha analitik olabilir.