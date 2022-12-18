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Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

Yemek deyip geçmemek gerekiyor. Karşınızdaki kişinin yediği yemekten, içtiği içeceğe kadar kişilik özellikleri hakkında fikirler alabilirsiniz. Yapılan bir deneye göre yemek yeme şekillerine göre 10 tip insan özelliği belirlendi. Tarzınız nasıl olursa olsun sergilediğiniz davranışlar her zaman bir ipucu verir görmek için sadece iyi bir gözlemci olmak gerekiyor. İşte, yemek yeme şekillerine göre tespit edilen kişilik özellikleri...

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  • Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

    Deney, Food-ology şirketi tarafından gerçekleştirildi. California'da bulunan bu şirket insanların tercih ettikleri gıdalardan sergiledikleri davranışsal eğilimler arasında nasıl bir bağlantı olduğunu araştırdı. 
  • Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

    Araştırmatı Juliet A. Boghossian yönetti. Bu kişilik tiplerinin yeme biçimlerine göre özellikleri belirlendi. Benzer bir araştırma Pennsylvania Üniversitesi'nde de  gerçekleştirildi. 

    Yapılan çalışmalara göre kişilik özelliklerini sizler için derledik. İşte, yeme alışkanlığınza ve yemek yeme şeklinize göre kişilik özellikleri.

     
  • Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

    YAVAŞ YEMEK YİYEN İNSANLAR

    Deneylere göre, acele etmeden ve yemeğin tadını çıkararak yiyen insanlar daha kontrollü, kendine güvenen ve sakin yapıya sahip kişilerdir. Ayrıca hayttan zevk alarak deneyimlemeyi tercih ediyorlar.

    Yavaş yiyen insanlar Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre hayatlarını değerlendirebilen, kontrol altında tutmayı seven kişilerdir.

     
  • Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

    HIZLI YİYENLER

    Yemeklerini hızlı yemeyi seven insanlar birçok işi aynı anda yapmayı severler. Çabuk sinirlenebilir fakat dürüst davranırlar. Rekabetçi yapıları vardır ve olaylar karşısında fevri tepki gösterebilirler. Genellikle kendi çıkarlarına düşkün olabilirler ve kendi alanlarına düşkünlerdir. 

     
  • Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

    HER YEMEĞİ TEK TEK YİYENLER

    Yiyecekleri bazen renklerine göre bazen sırasına göre yemeği tercih eden kişiler, düzen ve temizlik konusuna önem verirler.

    Çalıştıkları ortamı temiz tutmaya önem gösterirler. Kararlı gözükebilirler ancak beklenmedik durumlarda karar vermekte zorlanabilirler. Çalışkan ve sorumluluk sahibidirler.

     
  • Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

    YENİ YEMEKLERİ DENEMEYE AÇIK OLANLAR

    Çekinmeden farklı lezzetler denemeye açık olanlar, risk almayı seven kişilerdir. Dışa dönük kişiler olabilirler, sıkılmazlar yeni şeyler keşfetmeyi severler ve birçok kişi tarafından sevilirler. Yalnız kalmayı sevmeyebilirler.

     
  • Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

    FARKLI ŞEYLER DENEMEYİ SEVMEYENLER

    Geleneksel lezzetlere açık olup farklı yemekler denemek istemeyen kişiler ne kadar dışa dönük gözükse de içe kapanık olabilirler.

    Bu durum dışa dönükler içinde geçerlidir. Onlar da ne kadar dışa dönük gözüküp yeni şeyler denemek istiyor olsa da kendi içlerine kapandıkları parçaları vardır. Farklı lezzetleri tercih etmeyenler daha analitik olabilir.

     
  • Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

    HER ŞEYİ KARIŞTIRARAK YİYENLER

    Yiyecekleri karıştırarak yiyen insanlar daha sosyaldir. Arkadaş canlısı ve samimidirler. Sorumluluk sahibidirler ve kendilerini ön planda tutmayı severler.

     
  • Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

    Araştırmalar sonucunda insanların olay durumlarına göre sergiledikleri davranışların değişebildiği ortaya çıkıyor.

    UYUM SAĞLAMAK İÇİN HIZLI YEMEK YENİYOR

    Örneğin, insanlar sevdikleriyle beraberken daha çok yemeye meyilli. Bir misafir geleceği zaman daha çok yemek yapılıyor ve tüketiliyor. Ardından 'Çok yedim ve şiştim' cümlelerini duymak oldukça normal. Çünkü bir aradayken uyum sağlamak için yemek yeme hızı artabiliyor.
  • Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor! Yemek yeme şeklinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!

    HASSAS İNSANLAR DAHA ÇOK ATIŞTIRIYOR

    Hassas insanlar duygusal zamanlarda daha çok yemek yiyebiliyor. Duygusal insanlar stresle başa çıkabilmek için sevdikleri yemekleri daha sık tüketmeyi tercih edebiliyor.

    LighterLife adında bir kilo kontrol merkezinin yaptığı araştırmada 200 kadının çoğu düzenli olarak iyi hissetmek için sevdiği yiyecekleri tüketiyor.

    DIŞA DÖNÜK İNSANLAR SOSYALLEŞMEK İÇİN ALKOLÜ TERCİH EDİYOR

    Dışa dönük insanlar alkolü daha çok tüketiyor. Appetite dergisinde yayımlanan araştırmaya göre dışa dönük sosyal olan kişiler, alkolü sosyalleşmek için daha sık tercih ediyor. 

     

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