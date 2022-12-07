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Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

Hesap ödendikten sonra bahşiş bırakmak genellikle bir gelenek olarak görülür. Fakat her ülkede bırakılacak bahşiş miktarı birbirinden farklıdır. Bazı ülke kültürlerinde doğru miktarda bahşiş bırakmamak saygısızlık olarak görülürken bazı ülkelerde ise bahşiş bırakmak saygısızlık olarak görülür.

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  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    Yurt dışı seyahatlerinizde, ülkenin kültür ve görgü kurallarını bilememek genellikle normal karşılanır. Ancak bazı görgü kullarının bilinmesi o ülke de daha rahat gezmenize yardımcı olur. Bunlardan birisi de o ülkenin yemek kültürüdür. Her ülke de farklı yemek kültürleri ve görgü kuralları bulunur. Bahşiş bırakmak bu görgü kuralları arasında yer alır.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    Bırakacağınız bahşiş yemeği ve restoran hizmetini beğendiğiniz anlamına gelir. Fakat yanlış miktarda verilen bahşişler saygısızlık olarak kabul edilebilir. İşte ülkelere göre bırakılması gereken bahşiş miktarları…
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    BALİ

    Bali’de restoranlarda yediğiniz yemeğe servis ücreti eklenir. Bu oran genellikle yüzde 5-10 olarak hesaba eklenir. Eğer hesaba bir ekleme yapmazlarsa yüzde 10’unu kadar bir ekleme yapmanız gerekir. Örnek olarak otellerde bellboy’a 2500-5000 Rupiah bahşiş verilir.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    BREZİLYA

    Brezilya’da genellikle restoranlar yüzde 10 oranın servis bedelini hesabınıza ekler. Taksiler de ücreti en yakın büyük sayıya yuvarlamak bir gelenek sayılır.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    ÇEKYA

    Çekya’da restoranda yüzde 10-15, bir barda ise biraz bozuk para ile bahşiş bırakabilirsiniz.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    FAS

    Fas’ta kesin bahşiş verilmesi ile ilgili bir kural bulunmaz. Siparişinizin yüzde 10’u kadar bahşiş bırakabilirsiniz.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    ALMANYA

    Almanya’da bir restorana gittiğinizde servis ücreti menü fiyatına eklenir. Bu ücret yüzde 5-10 civarında düşünebilir. Yani yediğiniz yemeğin yüzde 5 -10 civarı kadar bir bahşiş bırakmanız gerekir.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    FRANSA

    Fransa’da restoranlarda ve kafelerde yüzde 5 bahşiş bırakılması görgü kuralı olarak bilinir. Barlar da sipariş sayısına bağlı olarak her tur 1-4 Euro sipariş verilir.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    GÜNEY KORE

    Güney Kore’de herhangi bir bahşiş bırakmanız beklenmez. Taksilerde ise “üstü kalsın” gibi cömertçe davranışlar sergileyebilirsiniz.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    JAPONYA

    Japonya’da restoran, taksi ve otellerde kesinlikle bahşiş verilmez.

    SİNGAPUR

    Singapur restoranlarında yüzde 10 bahşiş standart bir gelenektir ancak bu bahşiş garsona nakit olarak verilir.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    BULGARİSTAN

    Bulgaristan’da restoranlarda hesabı yuvarlak rakamlara getirebilir ya da yüzde 10’u geçmeyecek kadar bahşiş bırakabilirsiniz.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    İNGİLTERE

    İngiltere’nin günlük kafe ve restoranlarında herkes yediğini öder ve bahşiş bırakmaz. Daha konsept restoranlarda ise servis ücreti genellikle hesaba dahil edilir. Eğer servisten memnun kalmazsanız bu oran hesaptan düşülür.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    MISIR

    Mısır’da çoğu restoranda bahşiş verilmeden kalkılmaz. Bahşiş isteği size kalmış yüzde 10’a kadar çıkabilirsiniz.
  • Bilmeniz gereken evrensel görgü kuralları! Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılması gerekir?

    ÇİN

    Çin’de, Japonya’da olduğu gibi restoranlarda bahşiş bırakılmaz. Bahşiş bırakılması saygısızlık olarak görülür. Sadece lüks otellerde bahşiş uygulaması bulunur.

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