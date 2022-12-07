Yurt dışı seyahatlerinizde, ülkenin kültür ve görgü kurallarını bilememek genellikle normal karşılanır. Ancak bazı görgü kullarının bilinmesi o ülke de daha rahat gezmenize yardımcı olur. Bunlardan birisi de o ülkenin yemek kültürüdür. Her ülke de farklı yemek kültürleri ve görgü kuralları bulunur. Bahşiş bırakmak bu görgü kuralları arasında yer alır.