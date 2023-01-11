SAHTEKAR DOKTOR

Elizabeth Holmes, yüzlerce hastalığın bir damla kan testi ile tespit edilebileceğini iddia etti. Holmes, 2003 yılında ‘kadın Steve Jobs’ olarak adlandırılan bir şirket kurdu.

Holmes’un adı 2014 yılının sonunda, 18 ABD patentinde ve 66 yabancı patentte yer aldı. İddia ettiği buluş 9 milyar dolar değerindeydi ancak 2016 senesinde sahtekarlık yaptığı ortaya çıktı.