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Bilim adı altında yapılan utanç verici deneyleri duyunca şok olacaksınız!

Bilimsel gelişmeler insanlığın ilerlemesine katkı sağlar. Ancak bu gelişmeler esnasında yaşanan sonuçlar ağır bedeller ödenmesine sebep olabiliyor. İşte, tarihte bilim adına yapılmış utanç verici deneyler…

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  • Bilim adı altında yapılan utanç verici deneyleri duyunca şok olacaksınız!

    FRENGİ DENEYİ YAPILDI

    1932 yılında ABD’de tarım işçisi olarak çalışan siyahi insanların üzerinde tuskegee frengi deneyi yapıldı. Frengi hastalığının tedavisi için penisilinin işe yarayıp, yaramadığını test etmek için 600 kişiye aşı yapıldı.

    Çalışma başladıktan 15 yıl sonra penisilinin işe yaradığı ortaya çıktı ancak denek olarak kullanılan hastalar tedavi edilmedi ve bu süre içerisinde hastalık birçok aile üyesine bulaştı.
  • Bilim adı altında yapılan utanç verici deneyleri duyunca şok olacaksınız!

    ACIMASIZ DENEYLER YAPTI

    Josef Mengele, Nazi toplama kamplarında insanlar üzerinde bilim adı altında utanç verici acımasız deneyler yaptı. 2 milyon kişinin öldürülmesinden sorumlu Josef Mengele, savaştan sonra Güney Amerika’ya kaçtı.
  • Bilim adı altında yapılan utanç verici deneyleri duyunca şok olacaksınız!

    HADIM EDİLDİ

    İngiltere’de yaşayan bilim insanı Alan Turing, 2. Dünya Savaşı’nda Alman şifrelerini kırdı ve savaşın kazanılmasında çok önemli bir rol oynadı. Ancak eşcinsel olduğu için kimyasal olarak hadım edildi. İngiliz hükümeti resmi olarak 2009 senesinde kendisinden özür diledi.
  • Bilim adı altında yapılan utanç verici deneyleri duyunca şok olacaksınız!

    SAHTEKAR DOKTOR

    Elizabeth Holmes, yüzlerce hastalığın bir damla kan testi ile tespit edilebileceğini iddia etti. Holmes, 2003 yılında ‘kadın Steve Jobs’ olarak adlandırılan bir şirket kurdu.

    Holmes’un adı 2014 yılının sonunda, 18 ABD patentinde ve 66 yabancı patentte yer aldı. İddia ettiği buluş 9 milyar dolar değerindeydi ancak 2016 senesinde sahtekarlık yaptığı ortaya çıktı.
  • Bilim adı altında yapılan utanç verici deneyleri duyunca şok olacaksınız!

    HYPATİA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

    Yunan filozof, matematikçi ve astronom olan Hypatia’nın utanç verici şekilde öldürülmesi, bilim tarihinde yaşanan en kötü olaylardan biri olabilir. Hypatia, Orta Çağ’da öğrencilerini korkusuzca eğitiyordu. Ancak Hypatia’nın dine aykırı konuştuğunu iddia eden bir grup ölümüne neden oldu.
  • Bilim adı altında yapılan utanç verici deneyleri duyunca şok olacaksınız!

    KITLIK YAŞANDI

    1771’de İngiltere, Hindistan’da ‘indigo’ yetiştirmek için gıda olarak kullanılan bütün bitkileri yok etti. Hindistan’da büyük kıtlık başladı ve on milyon kişi öldü.
  • Bilim adı altında yapılan utanç verici deneyleri duyunca şok olacaksınız!

    AŞILARIN OTİZME YOL AÇTIĞINI İDDİA ETTİ

    Dr. Andrew Wakefield 1998’de kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının otizme yol açtığıyla ilgili makalesi yayımlandı. Daha sonra aşı karşıtlığı başladı, bazı aileler çocuklarına aşı yaptırmamaya başladı. Andrew Wakefield doğru olmayan çalışmaları nedeniyle meslekten men edildi.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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