CECİL HOTEL’İN KÖTÜ ŞÖHRETİNE DAMGA VURAN OLAY!

Cecil Hotel’in kötü şöhretini asıl ortaya koyan olay Elisa Lam isimli bir kadının otelde kaybolmasıyla gerçekleşir.

Elisa Lam, bipolar bozukluk ve depresyonla mücadele eden bir kadındır. Uzun süredir planladığı gezisinin uğrak noktalarından birisi de Los Angeles’tır. Ucuz olduğu için konaklama yeri olarak Cecil Hotel’i tercih etmiştir ve her gün ailesini düzenli olarak aramıştır.