Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...

Amerika’nın Los Angeles eyaletinde yer alan Cecil Hotel’in tarihi 1924’de dayanıyor. Los Angeles gözde bir eyalet olmadan önce küçük bir kasabayken, ABD’de 1920’lerde ekonomik ve turistik büyümenin önüne geçilemiyordu. Mevcut krizden ihtiyaçlarını karşılayamayan otel, hizmet kalitesini düşürdü ve arka arkaya gerçekleşen olaylar sonucunda bir daha kötü şöhret yakasını bırakmadı…

ABONE OL
  • Dünyanın en kötü şöhretli oteli: Cecil Hotel Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...

    Los Angeles’da 1920 yıllarında pek fazla otel bulunmuyordu. Cecil Hotel’de bu ihtiyacı karşılamak için inşa edildi. 20 Şubat 1924’te otel hizmete açıldı, başlar da turistlere hizmet veren Cecil Hotel, 5 yıl içerisinde hızlı bir çöküntü yaşadı.
  • Dünyanın en kötü şöhretli oteli: Cecil Hotel Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...

    O dönemlerde ABD’de ‘Büyük Buhran’ adı verilen ekonomik kriz ülkeyi resmen felç etti. Bu krizden Cecil Hotel’de etkilendi, artık otele turistler gelmiyor sokaklarda kalan yoksul ya da polisten kaçan suçlu insanlar kimlik değiştirerek konaklamaya başlıyordu.
  • Dünyanın en kötü şöhretli oteli: Cecil Hotel Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...

    Cecil Hotel’de olaysız bir gün yaşanmamaya başladı, özellikle otelin ucuz konaklama imkânı sağlaması bu duruma zemin hazırlayan temel etkenlerden birisiydi. Az para kazanan insanlar rahatlıkla otelde konaklayabiliyordu.
  • Dünyanın en kötü şöhretli oteli: Cecil Hotel Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...

    SUÇ MEKANINA DÖNÜŞTÜ!

    Böylelikle çok geçmeden bir suç mekânına dönüştü. Polisler sürekli olarak Cecil Hotel’e uğruyordu. Cecil Hotel’i tarihe yazdıran olaylardan birisi 1964 yılında öldürülen Goldie Osgood’dur. 
  • Dünyanın en kötü şöhretli oteli: Cecil Hotel Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...

    Goldie Osgood güvercin sevdasıyla tanınmış ve hatta güvercin Goldie lakabı verilmiştir. 1964’te Cecil Hotel’de tecavüze uğrayan Goldie Osgood, bıçaklanarak öldürülmüş ve soyulmuştur. Aradan yıllar geçmesine rağmen katili bulunamamıştır.
  • Dünyanın en kötü şöhretli oteli: Cecil Hotel Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...

    SERİ KATİLLER OTELDE KALIYORDU!

    Amerika’da bir dönem ‘Night Stalker’ olarak ünlenen seri katil Richard Ramirez, Los Angeles’ta adeta dehşet saçıyordu. Ramirez cinayetlerini sürdürürken Cecil Hotel’de konaklıyordu. Cecil Hotel’de kanlı elbise ile etrafta dolaşan insanlar dikkat çekmiyordu. Çünkü kavgaya karışmış veya basit bir suça bulaşmış olacağı düşünülüyordu.
  • Dünyanın en kötü şöhretli oteli: Cecil Hotel Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...

    Richard Ramirez’den sonra Avusturyalı seri katil Jack Unterweger’de kendisini gazeteci ve yazar olarak tanıtmış ve Cecil Hotel’de konaklamıştır.

    Jack Unterweger, üç kadının cinayeti işlemiştir. Cecil Hotel’i Richard Ramirez’in tercih etmesinden dolayı seçmiştir.
  • Dünyanın en kötü şöhretli oteli: Cecil Hotel Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...

    CECİL HOTEL’İN KÖTÜ ŞÖHRETİNE DAMGA VURAN OLAY!

    Cecil Hotel’in kötü şöhretini asıl ortaya koyan olay Elisa Lam isimli bir kadının otelde kaybolmasıyla gerçekleşir.

    Elisa Lam, bipolar bozukluk ve depresyonla mücadele eden bir kadındır. Uzun süredir planladığı gezisinin uğrak noktalarından birisi de Los Angeles’tır. Ucuz olduğu için konaklama yeri olarak Cecil Hotel’i tercih etmiştir ve her gün ailesini düzenli olarak aramıştır.
  • Dünyanın en kötü şöhretli oteli: Cecil Hotel Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...


    Bir gün Elisa Lam ailesini aramamış ve ailesi bu durumdan şüphelendiği için polise haber vermiştir. Los Angeles polisi durumu araştırmaya başlamış ancak ellerinde sadece garip bir asansör videosu vardır.

     
  • Dünyanın en kötü şöhretli oteli: Cecil Hotel Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...

    Videoda Elisa Lam asansöre biniyor ancak sergilediği garip davranışlarla dikkat çekiyordu. Birçok katın düğmesine basmasına rağmen asansörün düğmesi kapanmıyordu ve yüzü adeta hayalet görmüş gibiydi.

    Daha sonra Elisa asansörden iniyor ve gözden kayboluyor. Elisa’nın bu korkutucu asansör kayıtları polis tarafında kamuoyuyla paylaşılıyor ve Youtube’da milyonlarca izleniyor.
  • Dünyanın en kötü şöhretli oteli: Cecil Hotel Entrika ve cinayetlerle dolu kötü şöhretli Cecil Hotel'in hikayesi...

    Lam’in kaybolmasının üzerinden geçen 2 hafta sonra müşteriler otelin suyunun renginde ve tadında gariplik olduğunu fark ediyor. Şikâyetler üzerine yapılan çalışmalar herkesin kanını donduruyor. 21 yaşındaki Elisa Lam’in cesedi su tankında çürümüş olarak bulunuyor. Ölüm nedeni ise hala bulunamamış, tanıkların ifadesine göre intihar ettiği düşünülüyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.