Neden bir fincan kahvenin 40 yıllık hatrı vardır? İçinizi ısıtacak bir hikâye

Sıklıkla kullandığımız ifadelerden biri olan "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatrı vardır" atasözü; ufak bir iyiliğin bile hatrı çok büyüktür anlamına geliyor. Hikâyesi ise tam da buna göre!

Bu meşhur sözlerin nasıl ortaya çıktığına dair en yaygın bilinen rivayet, bizi eski yılların İstanbul'una götürüyor.