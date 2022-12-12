Pişmaniyenin daha önce hiç duymadığınız tarihçesi: Pişmaniye ismi nereden geliyor?

PİŞMANİYE NASIL YAPILIR?

Tereyağı, vanilya veya kakao, limon tuzu, şeker, tahin, un ve su ile yapılır.

Pişmaniye yapmak için şekeri 170 derecede karamelize bir hal alana kadar kaynatın.

Sıcak karamelize şeker çözeltisi soğuk bir yüzeye dökülerek soğutulur ve ağartılır.

Ağartma işleminde şeker karışımı metal askılara asılır, elle veya makine ile katlanır ve tekrar gerdirilir. Çekme adı verilen bu işlem, şeker karışımına hava girmesini sağlamak için birçok kez tekrarlanır.

Bu işlem daha yumuşak, daha beyaz bir şeker hamuru ile sonuçlanır. Miena denilen hamur, un ve tereyağının ayrı bir kapta karıştırılıp kızartılmasıyla yapılır.

Şeker hamuru ve Miena, geleneksel yöntemlerle elle bükülür ve sıkma sırasında ağdanın kırılmamasına özen gösterilir.

Her çevirişten sonra ağda yeniden halka biçimine sokulur ve tel tel hale gelinceye kadar bu işleme devam edilir.

Günümüzde çevirme işlemi dairesel bir makinede gerçekleşir. Pişmaniyenin bir kısmı tel tel yemek isteyenler için şekillendirilmeden paketlenir, bir kısmı ise kolay yenmesi için özel fincanlar ile top top haline getirilir.