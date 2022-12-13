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El lezzeti bilimsel olarak kanıtlandı! Aynı malzemelerden farklı lezzetlerin çıkmasının bir sebebi var

Bir yemeğin aynı malzemelerden yapılmasına rağmen neden farklı lezzette olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu konuda yapılan bir araştırma, bunun gerçek nedenini açıklıyor. 15 ekmek ustası üzerinde yapılan deney; el lezzeti olarak tabir ettiğimiz kavramın, soyut değil gerçek olduğuna işaret ediyor.

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  • El lezzeti bilimsel olarak kanıtlandı! Aynı malzemelerden farklı lezzetlerin çıkmasının bir sebebi var

    Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi, Uygulamalı Ekoloji Bölümünde profeseör olan Robert R. Dunn, el lezzeti denilen kavramı araştırmak için kollar sıvadı.

    Dunn, bir firma ile iş birliği gerçekleştirerek 15 farklı ülkeden, 15 farklı ustaya aynı unu göndererek, üzerine kendi ekşi mayalarını ekleyip bir ekmek hamuru yapmasını istedi.
  • El lezzeti bilimsel olarak kanıtlandı! Aynı malzemelerden farklı lezzetlerin çıkmasının bir sebebi var

    Daha sonra, 15 ekmek ustası yaptıkları mayalı ekmek hamuruyla Saint Vith'e davet edildi. Burada ustaların elleri güzelce yıkanarak temizlendi. Her bir ustanın elinden bakteri örneği alındı.
  • El lezzeti bilimsel olarak kanıtlandı! Aynı malzemelerden farklı lezzetlerin çıkmasının bir sebebi var

    Burada tüm ustalara yine aynı un verildi ve uzun zamandır beklettikleri hamurdan ekmek yapmaları istendi. Aynı ekmeği yaptıklarından emin olmak için her ustaya aynı ekmek tarifi verildi. Akşama bir tadım etkinliği düzenlendi.
  • El lezzeti bilimsel olarak kanıtlandı! Aynı malzemelerden farklı lezzetlerin çıkmasının bir sebebi var

    Ustaların her biri birbirinden çok farklı bir lezzetler ortaya koydu. 15 ekmeğin kimisi ekşi, kimisi kremalı gibi kimisi de meyvemsi kokuyordu!

    15 ekmek ustasının elinden alınan bakteriler ve mayalardan alınan örnekler Colarado Üniversitesi'ne gönderildi. 
  • El lezzeti bilimsel olarak kanıtlandı! Aynı malzemelerden farklı lezzetlerin çıkmasının bir sebebi var

    Her ekşi mayanın içeriğindeki bakteri-maya türleri, hamuru yoğuran ustanın ellerindekilerle bire bir örtüşüyordu.
  • El lezzeti bilimsel olarak kanıtlandı! Aynı malzemelerden farklı lezzetlerin çıkmasının bir sebebi var

    Ustaların elinde olan bakteriler, hamura geçerek her ekmeğin farklı bir lezzette oluşmasını sağlamıştı. Bu deney bize gösteriyor ki; el lezzeti denen kavram gerçekten var. Yani, bir yemekte herkesin farklı bir lezzet yakalamasının sebebi tamamen kişinin elinde olan bakterilerle ilgili.  

    Kaynak: TED Ideas

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