El lezzeti bilimsel olarak kanıtlandı! Aynı malzemelerden farklı lezzetlerin çıkmasının bir sebebi var

Ustaların elinde olan bakteriler, hamura geçerek her ekmeğin farklı bir lezzette oluşmasını sağlamıştı. Bu deney bize gösteriyor ki; el lezzeti denen kavram gerçekten var. Yani, bir yemekte herkesin farklı bir lezzet yakalamasının sebebi tamamen kişinin elinde olan bakterilerle ilgili.

Kaynak: TED Ideas