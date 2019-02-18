Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Kasımpaşa karşısında attığı golle ligde iki haftada 3 kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Galatasaray’ın 10 numarası Younes Belhanda, son haftalarda hücuma yaptığı katkılarla ön plana çıkıyor. Kasımpaşa karşısında mücadeleye 11’de başlayan Faslı futbolcu, müsabakanın 22. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti.

Bu sezon ligde ilk golünü, Trabzonspor karşısında kaydeden Belhanda, Paşa ağlarını havalandırmasıyla ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. Ligde 14 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki futbolcunun 5 de asisti bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 21 şubat2 ta oynanacak rövanş maçında oynaması bekleniyor.