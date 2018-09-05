Beni Affet dizisi devam edecek mi, yeni sezonda var mı?

Star tv kendi sitesinden Beni Affet isimli dizinin 8. sezonunun Eylül'de başlayacağını duyurdu. Yeni sezonun tanıtımını da yayınladı.

BENİ AFFET SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yaman ve Feride, Cansu’yu köşeye sıkıştırıp bugüne kadar yaptığı kötülüklerin hesabını sorarlar. Yaşanan gergin anlar sonucu Feride’nin sancılanarak doğum için ameliyata alınması, Yaman’a zor anlar yaşatır. Ancak Yaman ve Feride daha büyük bir felaketin içinde olduklarından habersizdir. Öğrendiği gerçekler ile sarsılan Güzel, herkesi şok eden bir karar verir. Asiye’nin yardım istediği Murat ise büyük bir sınav vermek zorunda kalır.

Ateş ve Zeynep, tüm tehlikelerden kaçmayı başarırlar. Ancak beklemedikleri bir kişinin ihanetiyle daha büyük bir facianın eşiğine gelirler. Kader, Refik’in gerçekleri anlatmasıyla büyük bir yıkım yaşar. Şahin ve Sevgi’nin yaptırdıkları DNA testinin sonuçlarını ise tüm dengeleri yerinden oynatacak cinstendir. Sevgi ve Şahin, yıllardır anılarını sığdırdıkları evden ayrılırlarken umulmadık bir olayla karşılaşırlar.

Orhan’la konuşarak Cansu hakkındaki gelişmeleri öğrenmek isteyen ve tüm cevapları almak isteyen Yaman, hiç beklemediği ve şok olacağı bir şey öğrenir. Yaman ile Feride, artık bir olup Cansu’ya yaptıklarının bedelini ödetmek için son bir adım atarlar. Cüneyt ise bu arada boş durmaz, Güneş’in velayeti konusunda bir türlü Feride’yi ikna edemediğini düşününce tüm dengeleri altüst edecek ve yerinden oynatacak bir karar alır.