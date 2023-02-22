Bensu Soral: Hakan küçük bir operasyon geçirdi

"OPERASYON GEÇİRDİ"



Ünlü oyuncu, "Hakan’ın küçük bir operasyonu vardı. Onun için birkaç gündür buradayız ama önemli bir şey yok" açıklamasında bulundu.



Bensu Soral, röportajını tamamlamasının ardından tekrar hastaneye giriş yaptı.