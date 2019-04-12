Lüks otomobil üreticisi Bentley, sektördeki trenlere kayıtsız kalmayarak bir süre önce tarihindeki ilk SUV modeli olan Bentayga'yı piyasa sürmüştü.

İngiliz marka, Bentayga'nın elde ettiği satışlardan memnuniyet duymuş olacak ki, gelecek vizyonunu neredeyse tamamen SUV modeller üzerine kurduğunu açıkladı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, açıklamalarda bulunan Bentley'in model geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Werner Tietz, firma için spor otomobil üretiminin artık tek başına bir seçenek olmadığını kaydetti.

BENTAYGA'NIN BÜYÜĞÜ GELİYOR

Tietz'in verdiği bilgiye göre, SUV model gamını genişletmek üzerine yoğunlaşan Bentley, özellikle Kuzey Amerika ve Çin pazarlarına yönelik olarak Bentayga'dan daha büyük boyutlarda bir model geliştirme üzerinde çalışıyor.

Tamamen elektrikle çalışan otomobillere temkinli yaklaşan İngiliz üreticinin, 2025 yılına kadar tüm ürün gamında 'plug-in', yani kablo ile şarj edilebilir hibrit versiyonlar sunacağı bildirildi.

Bentley'in elektrikli otomobillere mesafeli yaklaşmasının arkasından yatan sebeplere açıklık getiren Bentley Yönetim Kurulu Üyesi Werner Tietz, batarya teknolojilerinin henüz istedikleri düzeye gelmediğini aktardı.

SUV MODELİNİN PAYI YILLAR İÇİNDE ARTTI

Bentley'in SUV'lara ağırlık vermesinin arkasında ulaşılan satış adetlerinin payının olduğunu söylemiştik. Bu durumu rakamlar ile açıklamak gerekirse, markanın son 3 yıllık Avrupa satışlarına bakmak yeterli olacaktır.

Avrupa'da 2016'da 988 adet Bentayga satan Bentley, 2017'de bin 547 ve 2018'de ise bin 217 adet Bentayga satışına imza attı. 2019'un ilk 2 ayında ise Avrupa'da 71 adet Bentayga satıldı.

Aynı dönemde markanın toplam satışlarına bakıldığında, 2016'da 3 bin 595, 2017'de 3 bin 912 ve 2018'de 3 bin 135 adet Bentley marka otomobil satıldığı görülüyor. 2019'un ilk ayında ise bu rakam 441 adet olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Yıllar içinde Bentayga'nın Bentley modelleri içindeki payına göz atıldığında ise, modelin 2016'da yüzde 24, 2017'de yüzde 39 ve 2018'de de yüzde 38 paya sahip olduğu görülüyor.

Rakamlar, son bir yıl içinde satışları yüzde 20 düşen markanın ürün gamı içinde Bentayga modelinin payının ise azalmadığını gösteriyor.

ELEKTRİKLİYE YAKIT HÜCRESİ İLE GEÇECEK

Yakıt hücresi teknolojisini odağa aldıklarını kaydeden Tietz, söz konusu teknolojinin günümüzde pratiklikten uzak olmasına rağmen önümüzdeki 10 yıl içinde gelişeceğini ve bu gerçekleştiği takdirde tamamen elektrikli modellere geçiş yapabileceklerini vurguladı.

Öte yandan, alternatif yakıtları da gündemine alan İngiliz üreticinin, sentetik yakıtlar üzerinde de durduğu kaydediliyor.

İngiliz markanın, gelecek planlarını resmi olarak Haziran ayında gerçekleştirilecek 100'üncü yıl kutlamalarında açıklayacağı öğrenildi.

1930'lu yıllarda Rolls-Royce'un sahibi olduğu ve 1997'den bu yana da Volkswagen bünyesinde faaliyetlerini sürdüren dünyanın en lüks otomobil markalarından birinin SUV'lara ağırlık vereceğini açıklaması kuşkusuz önemli bir gelişme.

Tarihi boyunca otomotiv endüstrisine yön veren firmalardan biri olan Bentley'in aldığı karar, 'F segment' olarak adlandırılan en lüks otomobillerin yer aldığı sınıfta 1950'li yıllardan bu yana tartışmasız gövde tipi olan sedan otomobillerin sonunu getirebilir.

Öyle ki, Bentley'in rakibi Rolls Royce'ün Cullinan modelini satışa sunması ve yakında piyasa çıkacak Maybach SUV da, bu durumu destekler nitelikte.