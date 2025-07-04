Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı resmen geldi
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) dün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildiğini duyurmuştu. Herhangi bir değişiklik de yapılmamasıyla zamlı fiyatlar resmen yansımış oldu. Yeni düzenlemeye göre benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı da (GİB) dün açıklanan Yİ-ÜFE'ye bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ÖTV tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi. Buna göre verilerinin açıklanması ve GİB'in duyurusu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece akaryakıta da ÖTV zammı gelmesi bekleniyordu.
Konuya ilişkin Resmi Gazete'de bir duyuru da olmamasıyla birlikte benzine 2,26, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam geldi.
Buna göre güncel akaryakıt fiyatları ise Cuma itibarıyla şu şekilde oldu:
4 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin litre fiyatı: 51.19 TL
Motorin litre fiyatı: 52.36 TL
LPG litre fiyatı: 26.06 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 51.87 TL
Motorin litre fiyatı: 53.22 TL
LPG litre fiyatı: 25.96 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 52.19 TL
Motorin litre fiyatı: 53.55 TL
LPG litre fiyatı: 25.91 TL
BURSA
Benzin litre fiyatı: 51.99 TL
Motorin litre fiyatı: 53.18 TL
LPG litre fiyatı: 25.46 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 52.73 TL
Motorin litre fiyatı: 54.08 TL
LPG litre fiyatı: 25.96 TL
DİYARBAKIR
Benzin litre fiyatı: 53.18 TL
Motorin litre fiyatı: 54.57 TL
LPG litre fiyatı: 26.11 TL
TRABZON
Benzin litre fiyatı: 52.65 TL
Motorin litre fiyatı: 53.99 TL
LPG litre fiyatı: 26.26 TL
ANTALYA
Benzin litre fiyatı: 53.02 TL
Motorin litre fiyatı: 54.35 TL
LPG litre fiyatı: 26.16 TL
HAKKARİ
Benzin litre fiyatı: 53.33 TL
Motorin litre fiyatı: 54.72 TL
LPG litre fiyatı: 26.62 TL
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