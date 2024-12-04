Benzine indirim geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 97 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 42.1 TL, Ankara'da 42.53 TL, İzmir'de 42.99 TL, Adana'da 43.22 TL, Antalya'da 43.4 TL, Bursa'da 42.73 TL, Diyarbakır'da 43.49 TL, Trabzon'da ise 43.23 TL oldu.

Fiyatlar iller ile birlikte ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.