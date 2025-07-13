Beşiktaş: 1 - Admira Wacker: 1 | MAÇ SONUCU Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golünü 17. dakikada Wacker forması giyen L. Malicsek kendi kalesine atarken rakip takım adına skoru 1-1 getiren golü ise M. Wagner kaydetti. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı

Habertürk Giriş: 13.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 13.07.2025 - 20:15 facebook

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