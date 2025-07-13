Beşiktaş: 1 - Admira Wacker: 1 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golünü 17. dakikada Wacker forması giyen L. Malicsek kendi kalesine atarken rakip takım adına skoru 1-1 getiren golü ise M. Wagner kaydetti. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı
Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. HT Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Siyah-Beyazlılar rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın golünü 17. dakikada Wacker forması giyen L. Malicsek kendi kalesine atarken rakip takım adına skoru 1-1 getiren golü ise M. Wagner kaydetti.
İkinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında St. Pölten'i 2-0 yenmişti.
SOLSKJAER, SANTRFORSUZ SİSTEMİ DENEDİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında santrforsuz sistemi denedi.
Solskjaer, Avusturya temsilcisine karşı ilk 11'de şans verdiği kanat oyuncusu Milot Rashica'yı en uçta görevlendirdi.
Rashica ile Rafa Silva'nın ilk yarıda bazı pozisyonlarda yer değiştirdiği gözlendi.
Norveçli teknik adam, geçen sezon da birkaç maçta aynı sistemi uygulamıştı.
GEDSON FERNANDES SOL AÇIKTA OYNADI
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçında sol açıkta görev aldı.
Portekizli futbolcu, ilk 45 dakikada sol bek David Jurasek ile uyumlu bir görüntü ortaya koydu.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Gedson Fernandes'i yaz kampındaki antrenmanlarda birçok kez sol açıkta denedi.
DEMİR EGE TIKNAZ GÖZ DOLDURDU
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, sezon öncesi kamp çalışmaları ve hazırlık maçlarındaki performansıyla ön plana çıkıyor.
Geçen sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren genç futbolcu, siyah-beyazlı formayla Admira Wacker'e karşı ilk 45 dakikada forma giydi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyun kurulumunda büyük rol üstlenen Demir Ege, yeni sezon öncesi hazır bir görüntü çiziyor.
BEŞ FUTBOLCU KADRODA YER ALMADI
Beşiktaş'ın Admira Wacker ile oynadığı hazırlık maçında beş oyuncu müsabaka kadrosunda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımda kaleciler Ersin Destanoğlu ile Göktuğ Baytekin, Tammy Abraham, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.
BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇININ ÖZETİ
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI HT SPOR'DA
Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak diğer hazırlık maçlarının programı şöyle:
16 Temmuz Çarşamba:
19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)