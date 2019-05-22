Siyah-beyazlılar'ın ana sponsoru olan Vodafone ile 2 sezon daha sözleşme uzatacağı öğrenildi. Kartal'ın bu anlaşmadan kasasına 10 milyon artı KDV gireceği ifade edilirken bir diğer gelişmede malzeme sponsoru olan Adidas'la yaşandı. Beşiktaş yönetimi, Adidas ile yaptığı görüşmede de tıpkı diğer anlaşmada olduğu gibi 2 yıllık 10 milyon dolar artı KDV konusunda el sıkıştı. İki anlaşmadan toplamda 20 milyon doları kasasına koyacak olan siyah-beyazlılar bu parayla birikmiş borçları ödeyip kalanını da transfer çalışmalarında kullanacak.

BAŞARISIZLIK PARAYI DÜŞÜRDÜ

Üst üste 2 şampiyonlukla sponsorların gözdesi olan Beşiktaş, son 2 sezonda ise ilk 2 dışında kalarak bu konuda büyük yara aldı. Kupasız geçen bu dönemde siyah-beyazlıların ürün satış ve seyirci grafikleri de düşerken bu durum Adidas ve Vodafone ile yapılan anlaşmaları doğrudan etkiledi.