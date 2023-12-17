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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a stoperde sürpriz isim! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a stoperde sürpriz isim!

        Transferde stoper arayışını sürdüren Beşiktaş gündemine Jose Cordoba'yı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:33
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        Beşiktaş'a stoperde sürpriz isim!
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        Venezuela basınından El Siglo'nun haberine göre, Bulgaristan Ligi'nde Levski Sofia forması giyen Jose Cordoba, Panama Milli Takımı ile gösterdiği performans ile Avrupa'dan takımların dikkatini çekti.

        Başta Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt olmak üzere Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş ve Yunanistan Ligi'nden de takımların 22 yaşındaki 1,87'lik stoperi transfer gündemine aldığı iddia edildi.

        2022-23 sezonunda Bulgar ekibine Panama takımı Independiente'den 110 bin Euro'ya transfer edilen sol ayaklı genç oyuncu bu sezon çıktığı 24 resmi maçta takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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