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        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı!

        Beşiktaş, UEFA tarafından verilen 900 euro para cezasına yönelik yaptığı itirazın reddedildiğini ve cezanın onaylandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 18:28 Güncelleme: 09.07.2025 - 18:58
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        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
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        Beşiktaş Kulübü, UEFA tarafından Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe verilen 900 bin avro para cezasının onandığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde paylaşılan ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da gönderilen açıklamada, 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin davanın sonuçlandığı, Beşiktaş'ın yaptığı itirazın reddedildiği ve kulübe verilen 900 bin avro para cezasının onandığı kaydedildi.

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