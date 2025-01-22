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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao: 4-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Athletic Bilbao: 4-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise adeta yeniden doğdu... Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta Athletic Bilbao'yu Dolmabahçe'de 4-1'lik tarihi skorla devirdi. İspanyol ekibini bu sezon Avrupa Ligi'nde mağlup eden ilk takım olan Kartal'a üç puanı getiren golleri Milot Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario (pen.) kaydetti. Beşiktaş, bu sonuçla puanını 9'a çıkarıp play-off şansını son maça taşıdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.01.2025 - 17:23 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:36
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        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'nde görkemli zafer... Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla ezdi geçti.

        Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 60'ta Milot Rashica, 77'de Rafa Silva ve 90+2'de penaltıdan Joao Mario kaydetti.

        Athletic'in tek golü 45'te Unai Gomez'den geldi.

        İspanyol ekibine bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşatan Beşiktaş, puanını 9'a çıkarıp play-off şansını son maça taşıdı.

        İlk yenilgisini alan Athletic Bilbao ise 16 puanda kaldı.

        Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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        SOLSKJAER GALİBİYETLE BAŞLADI

        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılardaki kariyerine galibiyetle başladı. Norveçli teknik adam yönetimindeki Kartal, harika bir oyunla üç puanın sahibi olurken, Solskjaer maç sonu tribünlerden büyük alkış aldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GOLLER NASIL GELDİ?

        17. DAKİKA | Temsilcimiz Milot Rashica ile öne geçti! Hızlı gelişen atağımızda Ernest Muci pasını ceza yayına hareketlenen Rafa Silva'ya gönderdi. Tecrübeli oyuncu bekletmeden topuk pasını arkasındaki arkadaşı Milot Rashica'ya gönderdi. Yıldız oyuncu ceza yayı sağ tarafından sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturdu!

        45. DAKİKA | Athletic Bilbao, Unai Gomez ile beraberliği yakaladı... Sağ kanatta topla buluşan Nico Williams pasını ceza sahası sağ çaprazındaki arkadaşı Oscar De Marcos'a gönderdi. Oscar ortasını penaltı noktasına doğru yaptı. Bu noktada gelen topa yükselen Benat Prados'dan seken top sol tarafındaki arkadaşı Unai Gomez'in önüne düşündü. Unai Gomez bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerimizle buluşturdu.

        60. DAKİKA | Temsilcimiz Milot Rashica ile tekrar öne geçti! Ernest Muci'nin pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva kaleciyi geçerek son çizgiye indi ve pasını altı pas çizgisi gerisine hareketlenen arkadaşı Milot Rashica'ya gönderdi. Tecrübeli oyuncu tek vuruşla topu filelere gönderdi.

        78. DAKİKA | Rafa Silva ile durumu 3-1'e getirdik! Al-Musrati'nin ara pası ile sağ çaprazda topla buluşan Milot Rashica ortasını yerden penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Rafa Silva vuruşunu yaptı ve kalecinin müdahalesine rağmen top filelere gitti!

        90+2. DAKİKA | Joao Mario penaltı vuruşunda topu yerden sağ köşeye gönderdi ve temsilcimizi üç farklı üstünlüğe taşıdı!!!

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku (Dk. 69 Zaynutdinov), Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica (Dk. 79 Joao Mario), Rafa Silva (Dk. 86 Ndour), Muçi (Dk. 87 Onur Bulut), Immobile (Dk. 69 Semih Kılıçsoy)

        Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche, Prados (Dk. 61 Galarreta (Dk. 67 Vesga)), Jaureguizar, Berenguer (Dk. 79 Djalo), Unai Gomez (Dk. 79 Serrano), Nico Williams (Dk. 61 Inaki Williams), Guruzeta

        Goller: Dk. 17 ve 60 Rashica, Dk. 78 Rafa Silva, Dk. 90+2 Joao Mario (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 45 Unai Gomez (Athletic Bilbao)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Immobile, Dk. 45+1 Masuaku, Dk. 66 Rashica (Beşiktaş)

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