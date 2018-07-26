Kartal Yiğit'in yazısı şöyle:

Beşiktaş lig öncesi son hazırlık maçlarından birini Faroe Adaları temsilcisi Torshavn ile oynadı diyebiliriz. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ndeki ve UEFA'daki başarısı ile hepimizi güldüren Siyah-Beyazlılar kendilerinden kat be kat zayıf B36 Torshavn ile Avrupa kupalarına iyi bir başlangıç yaptı. Çoktandır ön eleme oynamasına alışık olmadığımız ve yadırgadığımız Kartal, turu Faroe'de geçti.



Henüz takımdan gidenler ve gelenlerin belli olmadığı bir ortam da Şenol Güneş özellikle defanstaki belirsizlik için önlemini almıştı. Tosic ve Mitrovic'in gitmesi, Pepe'nin takıma geç katılması ve Dünya Kupası finalisti Vida'nın rekor bedelle satılma düşüncesi hocayı mecburen Süper Lig'e az bir zaman kala önlem almaya itmişti. Hoca ne olur ne olmaz mantığı ile genç Fatih ile Necip'i savunmanın ortasında oynattı. Pepe'nin de gelmesiyle büyük ihtimal ilk maçlarda Necip'i Portekizili'nin yanında görme ihtimalimiz muhtemel olacak.

"GÜNEŞ, LARIN'DE ISRARCI OLACAK"



Savunmada yaşanan sıkıntının aksine ileride santrafor bolluğu görülürken Güneş'in sezon biter bitmez yönetime verdiği Larin mesajını uygulayacağını gördük. Love da Negredo da eğer satılamazsa bu sezon yedek bekleyecek gibi gözüküyor. Şenol hoca, Larin de kesinlikle ısrarlı olacak. Dünkü oyun kurgusu da bize bunu gösterdi. Larin de formayı alıp bırakmayacağını gösteriyor.



Hocanın bu sezon kendisinden beklentisi büyük olan diğer isim ise Lens. B36 önünde Lens, takımın en etkili isimlerinden biriydi. Eğer performansını artırırsa Quaresma'nın da gitme ihtimali sonrası o bölgede boşluk yaşanmaz.



"FATİH KENDİNDEN EMİN"



Zayıf rakip olmasına rağmen Beşiktaş maçın genelinde işini ciddiye aldı. İki kanat ta da Caner de Gökhan Gönül de çok çalışkandı. Beşiktaş'ın savunma hattına iş düşmedi ama genç Fatih'in kendinden emin ve sakin kalışı önemli bir gösterge. Bu sezon bence şenol Güneş'in silahlarından biri olması beklenen Tolgay da fizik olarak iyi durumda. Dün belki kendini çok öne atmadı ama iyi bir Tolgay, Beşiktaş'ın en önemli kozu olacaktır. Öyle de olmalı çünkü Talisca'nın gidişi ve maddi imkansızlıklar onu Oğuzhan ile beraber buna yapmaya mecbur bıracak.



Sonuç olarak Beşiktaş beklenildiği gibi Torshavn karşısında kendini sıkmadan tur biletini şimdiden cebine koydu. İstanbul'daki rövanş da lig öncesi eksiklerin görülmesi adına önemli bir son adım olacak.

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