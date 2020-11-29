Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında eksik geldiği Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti. Burada rakibini son 15 yıldır yenemeyen Kara Kartal, 2005'te aldığı son galibiyetteki 4-3'lük skoru yeniledi; tarih tekerrür etti!

BEŞİKTAŞ YİNE 10 KİŞİ!

Beşiktaş 2005'te elde ettiği galibiyette mücadeleyi 10 kişi tamamlarken bu gece de benzer senaryoyu yaşadı. 2005'te Oscar Cordoba 80. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kalırken Kolombiyalının yerine kaleye Daniel Pancu geçmişti. Rumen futbolcu siyah-beyazlı camiada daha sonra 'Kadıköy Panteri' olarak simgeleşirken Beşiktaş'ta bu gece ise Cyle Larin kırmızı kart gördü. Kanadalı futbolcu 50. dakikada Gökhan Gönül'le girdiği ikili mücadele sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve siyah-beyazlılar bu galibiyeti de 10 kişi aldı.

SERGEN YALÇIN HEM FUTBOLCU HEM TEKNİK ADAMLIKTA ZAFER YAŞADI

Kadıköy'deki son galibiyette futbolcu olarak Beşiktaş'ta top koşturan Sergen Yalçın o mücadelede yedek kulübesinde oturmuştu. Yıllar sonra kazanılan zaferde yine kulübede olan Sergen Yalçın bu kez teknik direktör olarak derbi galibiyeti elde etti.